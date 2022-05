Amici 21 in onda stasera la Semifinale: Marco Mengoni tra gli ospiti della serata

Gossip TV

Le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del Serale di Amici 21.

Cresce l'attesa per la Semifinale della ventunesima edizione di Amici, che andrà in onda stasera sabato 7 maggio 2022 su Canale 5. Sette gli allievi che si contenderanno i cinque posti disponibili per la finale: Luigi Strangis, Michele Esposito, Serena Carella, Sissi, Alex, Dario Schirone e Albe.

La semifinale di Amici in onda stasera su Canale 5

Il Serale di Amici torna stasera su Canale 5 con una nuova e imperdibile puntata. Tre le manche che porteranno alla scelta dei cinque finalisti. A giudicare le esibizioni dei ragazzi ci sarà come sempre la giuria formata da Stefano De Martino, Stash Fiordispino ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Solo cinque i posti disponibili per la finalissima al termine della quale sarà decretato il vincitore assoluto della ventunesima edizione di Amici. Chi, tra Luigi, Michele, Sissi, Alex, Serena, Dario e Albe, rischierà di essere eliminato ad un passo dalla finale?

Super ospite della serata il cantante Marco Mengoni. Grande protagonista da oltre dieci anni della scena musicale italiana, Mengoni, che a giugno sarà per la prima volta negli stadi, presenterà ad Amici il suo nuovo singolo NO STRESS.

