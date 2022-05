Amici 21, Rudy Zerbi lancia una frecciata a Lorella Cuccarini: "A differenza tua io sono veramente buono"

Gossip TV

Zerbi difende Luigi e attacca la Cuccarini ad Amici, ecco cosa è successo!

Domani, sabato 7 maggio 2022, andrà in onda la semifinale della ventunesima edizione di Amici. Intanto, nella scuola, Rudy Zerbi ha lanciato un nuovo guanto di sfida, che vedrà protagonisti Luigi Strangis e Alex, e una dura frecciata a Lorella Cuccarini.

L'attacco di Zerbi alla Cuccarini prima della Semifinale di Amici

Negli ultimi daytime di Amici 21, Alex ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Rudy Zerbi. L'insegnante di canto, in vista dell'ottava puntata del Serale, ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà protagonisti da una parte Luigi e dall'altra il cantante di Lorella Cuccarini. E proprio a quest'ultima, il coach ha lanciato anche una dura frecciata:

Cara Cuccarini, la scorsa settimana hai lanciato un guanto di sfida tra Sissi e Luigi assolutamente non equo che hai fatto diventare fintamente equo dando a Luigi la possibilità di scegliere il pezzo. Ma quanta bontà, quanta equità! [...] Per andare in finale credo che i ragazzi debbano convincere la giuria giocando una carta a sorpresa e io intendo dargliela lanciando a mia volta un guanto di sfida tributo tra Luigi e Alex.

A differenza tua, però, io sono veramente buono e quindi non sarò io a scegliere l'artista, ma saranno Alex e Luigi a scegliere ciascuno il proprio mito a cui rendere omaggio nel modo che riterranno opportuno. Questa è equità, questa è bontà, il resto è noia.

Cosa deciderà di fare la Cuccarini? Replicherà alla provocazione di Zerbi? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Serale di Amici, che andrà in onda domani sabato 7 maggio 2022 in prima serata su Canale 5. Chi saranno i cinque finalisti della ventunesima edizione del talent show?

