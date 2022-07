Amici 21, il racconto inedito di Lorella Cuccarini: "Un trauma, da quel momento è nata la paura"

Gossip TV

Lorella Cuccarini rivela un trauma mai raccontato della sua vita privata e torna a parlare di Amici.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici, che partirà il prossimo autunno su Canale 5. Tra i professori di canto della scuola ritroveremo anche Lorella Cuccarini che, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, si è lasciata andare a una confessione inedita riguardante il suo passato.

La confessione inedita di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini, impegnata con il suo nuovo format Dimmi di te, ha rilasciato una nuova intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha raccontato un trauma subito da bambina. La coach di Amici ha rivelato i motivi per cui ha imparato a nuotare tardi e perché per diverso tempo non è andata nell’acqua alta del mare:

A causa di un trauma. Da bambina, avrò avuto 4 anni, giocavo con un canottino vicino a riva con i miei fratelli e cugini. A un certo punto il gonfiabile si è rigirato e io sono rimasta sotto, annaspando perché non riuscivo a venire fuori. Poi mi hanno aiutato ma da allora è nata la paura [...] Ho una buona capacità di reagire di fronte alle situazioni, però non è sempre così.

La Cuccarini è tornata poi a parlare di Amici. Per chi non lo sapesse, la showgirl è stata confermata per il terzo anno consecutivo come professoressa nel talent show di Maria De Filippi. A tal proposito, Lorella ha dichiarato: "E’ un’esperienza meravigliosa, è bello lavorare con i ragazzi, seguirli. Alla fine è come se facessero parte della tua famiglia".

