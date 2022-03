Amici 21, Crytical finisce nel mirino di Rudy Zerbi: "Questo servirà a distinguere i protagonisti dalle comparse"

Gossip TV

Rudy lancia un guanto di sfida a Crytical in vista della prima puntata del Serale di Amici.

L'attesa sta per finire! Domani, sabato 19 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, nella scuola i professori continuano a lanciare guanti di sfida ai ragazzi del talent show di Maria De Filippi.

Rudy Zerbi contro Crytical ad Amici

Nel corso dell'ultimo daytime di Amici 21, Rudy Zerbi ha deciso di lanciare un guanto di vista a Crytical in vista della prima puntata del Serale. L'allievo di Anna Pettinelli dovrà confrontarsi con Luigi Strangis in un medley su tre brani di generi differenti. "È una capacità importante per un artista quella di saper spaziare tra gli stili e Luigi questa capacità ce l'ha. Qualcun altro no. Crytical per esempio" ha esordito così l'insegnante nella lettera.

E ancora: "Lancio un guanto di sfida sulla versatilità tra Luigi e Crytical, un guanto che considero equo perché sono entrambi musicisti e nessuno dei due dovrebbe affrontare particolari difficoltà. Luigi e Crytical dovranno preparare tre brani diversi da cantare uno dietro l'altro di tre stili diversi: rock, pop e rock 'n roll anni cinquanta. Il problema di Crytical, però, è che lui parla e canta poco. [...] Quando prova a cantare non riesce mai a trasmettere allegria. Lui è un rapper, ma i rapper veri non usano la rabbia come mezzuccio per vincere facile. Questo guanto servirà a distinguere i protagonisti dalle comparse".

Una sfida che ha spiazzato Crytical che, dopo aver cercato di difendersi dalla accuse di Zerbi, ha chiesto un confronto con la Pettinelli. "Noi possiamo anche rifiutarlo il guanto di sfida, però io vorrei che ci pensassi. Arriveranno altri guanti di ogni genere. Io sono convinta che se ti ci metti, trovi la maniera di far diventare questre tre canzoni le tue. Mettiti a lavorare adesso" ha dichiarato l'insegnante spronando il rapper a fare il meglio.

