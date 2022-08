Amici 21, Cosmary Fasanelli rivela: "È stato tutto magico"

Gossip TV

La confessione della ballerina di Amici 21, Cosmary Fasanelli, sui social.

Cosmary Fasanelli è stata tra le allieve più amate della ventunesima edizione di Amici. La ballerina ed ex allieva della maestra Alessandra Celentano, però, è finita al centro del gossip per la sua relazione con Nunzio Stancampiano dopo la rottura con il cantante Alex Rina.

Il dolce post di Cosmary Fasanelli

Cosmary Fasanelli ha voltato pagina dopo l'addio ad Alex Rina e ritrovato la felicità tra le braccia di Nunzio Stancampiano. A confermare il gossip, che li voleva insieme già da diverse settimane, sono arrivate alcune foto inedite dei due ballerini insieme in Puglia mano nella mano. Intanto, l'ex allieva di Amici 21 ha pubblicato un post sui social per ringraziare le persone per l'affetto ricevuto nel giorno del suo compleanno:

È stato tutto magico, grazie a chi cè stato, grazie a chi anche a distanza ha avuto un pensiero per me, ho provato a leggere tutti i vostri messaggi e ancora oggi ne sto leggendo. Sono stati tantissimi e non so come ringraziarvi...sto guardando tutti i vostri edit e sono uno più bello dell'altro, non mi capacito ancora di tutto questo affetto e penso non me ne capaciterò mai, siete stupendi. Vi voglio bene con tutta me stessa. E grazie a tutte le persone che erano con me, mi avete riempito d'amore, siete la parte più bella di me.

Ricordiamo che proprio Alex per il compleanno di Cosmary aveva condiviso sui social un dolce scatto accompagnato da un cuore rosso. Ad annunciare la fine della loro storia d'amore era stata proprio la ballerina: "La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza".

