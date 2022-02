Amici 21, Christian Stefanelli contro Carola Puddu che sbotta: "Mi state facendo passare come una strega"

Gossip TV

Scontro ad Amici 21 tra i ballerini della scuola.

Tensione alle stelle ad Amici 21 tra i ballerini della scuola. Il motivo? La proposta di Alessandra Celentano, che prevede alcune gare esclusivamente di tecnica, ha provocato la dura reazione di Christian Stefanelli, che si è scagliato duramente contro Carola Puddu.

I ballerini contro Carola Puddu ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, è scoppiata un'accesa discussione tra i ballerini della scuola. Gli allievi hanno svolto la loro prima gara su tecnica di danza classica. Ad avere la meglio è stata Carola, che è stata duramente criticata e accusata da Christian di voler vincere facile: "Facciamo delle gare eque. Quella è la mia proposta. Ognuno fa il suo stile visto che per te improvvisare è arabo".

"Adesso mi state facendo passare per la strega. Hai capito che stavo rischiando di andarmene per una cosa ingiusta?" ha prontamente replicato Carola rivolgendosi a Christian, che ha sbottato "No, non è vero. Ti dico quello che penso. Se fossi stato al posto tuo, avrei detto alla maestra che non era equa. Sbaglio? Nessuno era d'accordo con quella classifica, è la Celentano che decide se mandarti a casa o no".

Leggi anche Carola innamorata di Luigi, la confessione ad Amici

"Dite quel che volete, sono contenta che la maestra sia intervenuta per aiutarmi. Morale della favola? Io dovevo parlare prima, sono comoda e sono falsa. Dovevo dire alla maestra che ero contro questa proposta fatta proprio per salvarmi [...] Qual è la differenza tra me e te. Mi stai facendo passare per una persona che non sono. Alle vostre belle parole non ci credo più". "Io non ho detto che sei falsa [...] Io devo rischiare di andare a casa così?!".

Scopri le ultime news su Amici.