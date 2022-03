Amici 21, Calma eliminato dal Serale: "E' stata una bellissima esperienza"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Calma dopo l'eliminazione da Amici.

La seconda puntata del Serale di Amici 21 ha visto l'eliminazione di Calma. Il cantante della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio contro Leonardo e Luigi ed è stata costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Calma lascia Amici: le prime dichiarazioni dopo l'eliminazione

Ieri, sabato 26 marzo 2022, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici. Un appuntamento ricco di colpi di scena che ha visto l'eliminazione definitiva dalla scuola del cantante Calma. Il team Zerbi-Celentano ha perso la prima manche e il giovane cantante è finito al ballottaggio con il latinista Leonardo, perdendo.

A cercare di consolare Calma ci ha pensato il suo coach Zerbi: "Amici ha una cosa bella, dà un'opportunità a voi di farvi conoscere. Il fatto che tu abbia avuto questa opportunità, sei particolare e spero che tu possa portare avanti la tua arte". "E' stata una bellissima esperienza, sono contento perché mi sono arrivati tanti messaggi belli. Non vedo l'ora di farvi scoprire il mio mondo" ha dichiarato il cantante prima di lasciare definitivamente la scuola di Amici.

Leggi anche LDA e Calma offendono Daniele Silvestri ad Amici

Ricordiamo che con l'eliminazione di Calma, Christian, Alice e Gio Montana, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Sissi, Alex, Aisha, Nunzio e Serena per la squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro; Luigi, LDA, Carola, Leonardo e Michele per il team Zerbi- Celentano; Albe, John Erik, Crytical e Dario per la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Scopri le ultime news su Amici.