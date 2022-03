Amici 21, Anticipazioni: le squadre del Serale e tre eliminazioni nella prima puntata

Gossip TV

Quali saranno le squadre del Serale di Amici 21? Arrivano i primi possibili schieramenti!

Cresce l'attesa per il Serale di Amici, che partirà il prossimo sabato 19 marzo 2022 in prima serata su Canale 5. Tutti gli allievi della scuola sono stati ammessi alla fase finale del talent show, ma come saranno composte le tre squadre?

Le indiscrezioni sulle squadre del Serale di Amici 21

Nel daytime di ieri di Amici 21, Maria De Filippi ha convocato tutti i ragazzi della scuola per dargli una comunicazione importante. "I vostri professori hanno deciso legittimamente di portarvi tutti al Serale, tant'è che siete in 18 e non 14 con la maglia d'oro" ha detto la conduttrice "La produzione ha preso atto di questa decisione legittima e ha chiesto ai professori di scegliere come associarsi a coppie tra loro, tenendo conto delle opinioni espresse e dell'impostazione didattica che sono emerse durante questi mesi".

Come rivelato dalla De Filippi, i ragazzi di Amici saranno quindi divisi in tre squadre, capitanate da due professori ciascuna, uno di canto e uno di ballo: "Ogni squadra sarà composta da due professori, uno di canto e uno di ballo che si porteranno dietro i rispettivi allievi che hanno già seguito durante l'anno. Al Serale a giudicare la gara ci sarà una giuria esterna composta da tre persone e nel corso della prima puntata avverranno tre eliminazioni".

Leggi anche Svelati i giudici del serale di Amici 21, ecco chi sono

Ma come saranno composte le tre squadre del Serale? Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Gossipetv, potrebbe replicarsi lo schieramento del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Di conseguenza, il secondo team potrebbe essere composto da Veronica Peparini e Lorella Cuccarini e l'ultimo da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Ricordiamo che gli allievi ammessi alla fase finale sono: LDA, Luigi, Calma, Gio Montana, Carola, Michele e Leonardo, Christian, Nunzio, Serena, Albe e Crytical, Sissi, Alex e Aisha, John Erik, Dario e Alice.

Scopri le ultime news su Amici.