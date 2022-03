Amici 21, Anna Pettinelli torna all'attacco contro LDA: "Antico e scontato, Albe invece è fresco e contemporaneo"

Gossip TV

Anna Pettinelli lancia un guanto di sfida a LDA in vista della prima puntata del Serale di Amici.

Fervono i preparativi per il Serale di Amici, che partirà il prossimo sabato 19 marzo 2022 in prima serata su Canale 5. E proprio in vista della prima puntata, Anna Pettinelli ha deciso di lanciare un guanto di sfida a LDA e Albe.

LDA in sfida contro Albe al Serale di Amici 21: la decisione di Anna Pettinelli

Nel daytime di ieri di Amici 21, Anna Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida che vedrà protagonisti LDA e Albe. In vista della prima puntata del Serale, entrambi i cantanti della scuola dovranno preparare 'Take You Dancing' di Jason Derulo: "Siamo nel 2022 e credo che un giovane artista che si affaccia adesso sulla scena musicale debba saper parlare il linguaggio di questa generazione [...] LDA, che come dico dal primo giorno è un quarantenne nel corpo di un diciottenne, scrive cose scontate e le canta in maniera ancora più scontata".

E ancora: "Ha una scrittura polverosa e antica. Albe invece è fresco e contemporaneo, parla il linguaggio musicale dei suoi coetanei, porta sul palco la sua generazione. Ecco perchè ho deciso di lanciare un guanto di sfida tra Albe e LDA. [...] Da questa sfida mi aspetto una ventata di freschezza e non la solita aria di naftalina che LDA mi ha trasmesso in questi mesi".

Dopo aver letto la lettera della Pettinelli, LDA ha prima rivelato di essere felice di affrontare questa sfida e poi ha replicato alle dure critiche mosse dall'insegnante: "Io non credo che una persona come me che scrive di separazione, di ansia, di malattie e di tanto altro, sia scontato. Io parlato di tantissime cose nelle mie canzoni, in ogni caso io credo che ogni artista sia speciale. Se io faccio venire un ospite a casa mia, non cambio tutto l’arredamento per compiacere quella persona. Questo sono io e non ho intenzione di cambiare".

