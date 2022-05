Amici 21, Andreas Muller si scaglia duramente contro Alessandra Celentano: ecco cosa è successo

Gossip TV

Dopo le critiche dell'insegnante di danza a Dario Schirone nel corso della semifinale di Amici andata in onda ieri, è intervenuto il ballerino ex allievo del talent Andreas Muller.

Nel corso della semifinale dell'undicesima edizione di Amici, andata in onda ieri, sabato 7 maggio 2022, è stato eliminato a sorpresa, uno dei ballerini più apprezzati tra gli allievi di quest'anno, il giovane pugliese, Dario Schirone, allievo di Veronica Peparini.

Amici 21, Andreas Muller si scaglia duramente contro Alessandra Celentano

Per l'ex allievo non è stata una serata facile quella di ieri sera. Dopo le critiche dell'insegnante di danza Alessandra Celentano, ha avuto infatti un crollo emotivo. In sua difesa, oltre a quella della Peparini nel corso della puntata, è intervenuto anche l'ex vincitore della sedicesima edizione del talent, Andreas Müller, compagno di Veronica.

Il ballerino non ha apprezzato le parole della Celentano contro Dario e ha voluto dire la sua in alcune Ig stories pubblicate su Instagram:

"A trovarne di ballerini come Dario. Tutti quelli che fuori ti hanno visto crescere e ballare hanno sempre avuto parole diverse da quelle che purtroppo si sentono su di te in tv da mesi, quindi il problema non me lo porrei proprio. Ognuno può valorizzare chi vuole senza buttare mer*a, oltretutto se mer*a non c’è sugli altri. Sicuramente questo percorso ti ha fatto crescere come uomo, non come ballerino perché a parere mio e di una buona fetta d’Italia, sei un ballerino versatile e talentuoso e ahimè sei sempre stato messo sotto pressione per far vedere realmente quando sei forte."

E ancora:

"Mi dispiace sentire dire assurdità sul tuo conto e sulle tue esibizioni […]. Sei stato all’altezza di ogni confronto e credimi che queste differenze abissali non ci sono state e se ci sono è anche lecito perché sei sempre stato messo a confronto tu su cose di altri e non il contrario! Soprattutto se non ci fossero state c’era da farsi due domande, non sei un ballerino classico e non è quello che vuoi fare nella vita. Ognuno di noi è stato giudicato nel proprio stile com’è giusto che sia. Oltretutto hai fatto e ballato tutto e credo tu sia stato l’unico realmente in grado di mostrare cosa voglia dire passare da uno stile all’altro e quindi versatile. E sfido chiunque a dire il contrario."

