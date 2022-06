Amici 21, Alex: "Sono instabile nel mostrare le mie emozioni"

Gossip TV

Il cantante Alex si confida con Giulia Stabile dopo l'esperienza ad Amici.

Alex è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti più amati e apprezzati della ventunesima edizione di Amici. Intervistato da Giulia Stabile, il giovane cantante è tornato a parlare della sua esperienza nella scuola. Esperienza caratterizzata anche dalla storia d'amore nata con la ballerina Cosmary Fasanelli.

Alex si racconta dopo Amici

Tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Amici c'è sicuramente il cantante Alex. All'uscita del suo primo EP "Non siamo soli", il giovane artista ed ex allievo di Lorella Cuccarini si è raccontato a Giulia Stabile in una divertente intervista:

Sono stabile nel voler cantante e instabile nel mostrare le mie emozioni. Com'è uscire da Amici e vivere tutto questo? È stato strano perché all'interno non realizzi quello che succede fuori ed è bello perché finalmente inizi a vedere le persone. Non siamo soli è il mio primo EP. Nasce prima di entrare ad Amici. Ci ho lavorato prima e all’interno del programma. È un voler lottare per ottenere qualcosa. [...] La scrittura è sempre stata per me un punto di ritrovo. Mi fa stare bene. Io sono una persona normalissima che fa quello che gli piace.

A proposito di Michele Bravi, che gli ha regalato il brano "Senza chiedere permesso", Alex ha confessato:

Lui è un artista con la A maiuscola, sia a livello di emozione sia a livello di persona. Quello che dice, come parla, l’importanza che dà alle parole… vedere una canzone da lui è stato quasi come vivere la finale di Amici.

