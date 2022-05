Amici 21, Albe riceve una sorpresa inaspettata: "Sto impazzendo" (VIDEO)

Gossip TV

Albe incontra sua sorella Silvia a pochi giorni dalla finale di Amici.

Manca davvero poco alla Finale di Amici, che andrà in onda domenica 15 maggio 2022 su Canale 5. Sei i talenti ancora in gara. Chi, tra Sissi, Alex, Albe, Luigi Strangis, Michele Esposito e Serena Carella, sarà il vincitore assoluto della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi?

Albe spiazzato ad Amici

La ventunesima edizione di Amici sta per concludersi e i finalisti iniziano a ricevere delle sorprese da parte della produzione. Nel daytime di ieri, è andata in onda la sorpresa di Albe, che è stato chiamato in studio per un apparente servizio fotografico in mezzo ai giocattoli. Giocattoli che hanno iniziato a parlare spaventando il cantante:

Questi giocattoli mi mettono ansia, fanno rumori strani. Sto impazzendo ragazzi, non sto capendo niente. Quest'orso fa rumore...Chi è che sta parlando? Si può capire chi é? Cosa devo fare? Chi è che parla? Quel coso si è mosso...dimmi chi sei!

Dopo aver giocato e provocato Albe, l'orso gigante si è tolto piano piano la maschera ed è spuntata Silvia, la sorella del giovane finalista di Amici. Se la ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime, l'allievo di Anna Pettinelli le ha ricordato quanta stima e bene prova per lei:

Non ci credo, quanto tempo è che non ti vedo. Non posso abbracciarti. Non ti ricordavo così...è come se ti vedessi per la prima volta. Sono in finale! Mi viene da piangere. È strano, questo l'ho sempre sognato. Come quando Mille Voci è andato in radio, come quando sono entrato qua...poi aver reso tutti voi fieri. Finalmente qualcosa...

