Amici 21, Albe disperato: "Il mio meglio non vale la finale", interviene Carola Puddu

Albe crolla dopo la terza puntata del Serale di Amici 21 provocando la reazione della ballerina Carola Puddu.

Albe è letteralmente crollato dopo la terza puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Il motivo? Il giovane cantante della scuola si è detto dispiaciuto di non essere riuscito a conquistare nessun punto per la sua squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

La crisi di Albe ad Amici

Momento difficile per Albe che, dopo l'ultima puntata del Serale di Amici, è andato completamente in crisi perché convinto di non piacere ai giudici del talent show di Canale 5, ovvero Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. Come riporta Isa e Chia, parlando con alcuni suoi compagni di scuola, il giovane cantante ha sbottato affermando:

Siamo in tre, non abbiamo mai vinto una partita, io non ho mai vinto un punto non è che sono scemo e dico la casualità. Non è la casualità, è la realtà dei fatti che evidentemente qualsiasi persona io abbia contro non riesco. Sono uno che percepisce le cose, sento se una cosa va o non va, so che se la prossima volta andiamo in nomination il più che viene scelto è Dario, perché Dario tutto l’anno è in ballo, io tutto l’anno che sono ultimo nel canto. Faccio due più due. [...] Non vinco mai io, c’è qualcosa che non va. Evidentemente il mio meglio non vale il mio punto, non vale la finale.

A cercare di consolare il cantante del team Pettinelli-Peparini ci ha pensato la ballerina Carola Puddu. L'allieva della maestra Alessandra Celentano, supportata da Sissi, ha consigliato ad Albe di viversi al meglio il Serale di Amici con più spensieratezza e meno preoccupazioni:

Anche io ho preso un punto e basta dall’inizio del serale. La settimana scorsa è stata la prova che io mi sono disperata per il punto dicendomi 'mi sento l’anello debole eccetera'. Adesso non ci ho più pensato al punto, mi sono divertita, mi sono piaciuta, ho ballato bene. Non l’ho preso ma ho fatto il mio, ho preso comunque dei complimenti, la maestra mi ha fatto i complimenti. Non sono andata in nomination sono stata brava. Guarda Dario che sono due settimane che non prende un punto, ma non va mai in nomination.

