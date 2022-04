Amici 21, Aisha: gli anni in solitudine e la rinascita nel talent di Maria De Filippi

Gossip TV

La giovane cantante campana, Aisha, ospite a Verissimo dopo l'eliminazione ad Amici, ha raccontato degli anni trascorsi in solitudine e della rinascita grazie al talent show di Canale 5.

Aisha Maryam, la giovanissima cantante campana tra gli ultimi eliminati della ventunesima edizione di Amici, è stata ospite nel corso dell'ultimo appuntamento con il talk show di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Amici 21, Aisha, gli anni in solitudine e la rinascita nel talent

Ai microfoni del programma di Canale 5, ha raccontato degli trascorsi in solitudine e della rinascita grazie al talent show di Maria De Filippi.

Aisha ha dovuto fare i conti con l'assenza del padre e un'infanzia difficile in cui la la figura materna ha rappresentato tutto. anche la sua passione per la musica:

"Mio padre l'ho conosciuto, l'ultima volta che l'ho visto avevo 3 o 4 anni anni. Se n'è andato. Non so le motivazioni che l'hanno spinto ad andare via da me. Sono cresciuta con mia madre che mi ha fatto da padre, da madre, da mentore. Penso proprio che lei mi ha trasmesso la passione per la musica".

La scuola di Amici, ha rappresentato una vera e propria rinascita per lei, dopo anni trascorsi in solitudine:

"Non saprei neanche dire io cosa sia successo in questi ultimi anni - ha affermato la giovane di San Tammaro - Mi allontanavo da tutti e tutto. Non avevo il controllo di ciò che succedeva. Il percorso di Amici mi è servito non solo per il completamento artistico ma soprattutto perché è stata una terapia, una scuola di vita. Vivere con 18 persone che non conosci, fare quello che ti piace 24 ore al giorno è una realtà parallela. Mi ha insegnato che essere in compagnia non è brutto, non fa paura. E non avrei mai pensato due anni fa di riuscire a fare queste cose".

La giovanissima ex allieva della scuola di Maria De Filippi, 18 anni appena compiuti, ha confessato di aver paura di ritornare alla sua vita di prima, dopo le tante emozioni vissute ad Amici. Proprio nel talent, dopo la sua esibizione sulle note di "Sunshine" degli One Republic, Aisha è stata scelta da Ryan Tedder per duettare con loro nel nuovo singolo.

"Mi ha trasportato in un altro mondo con la sua performance - ha detto il cantante - le sue parole e il suo ritmo. Mi piace molto il suo timbro vocale e penso che completi al meglio la canzone. Viva l’Italia!".

