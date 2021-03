Amici 20: una Professionista del Talent pubblica un Post contro Martina Miliddi e Rosa di Grazia, poi ritratta

Gossip TV

Giulia Pauselli, ballerina professionista della ventesima edizione di Amici, pubblica su Twitter un posto contro Martina Miliddi e Rosa di Grazia, poi ritratta.

Il percorso di Martina Miliddi e Rosa Di Grazia al Serale della ventesima edizione di Amici è decisamente tutto in salita. Le due ballerine non convincono Alessandra Celentano, che non perde occasione di metterle alla prova con improbabili ‘guanti di sfida’, mentre il pubblico inizia a propendere dalla parte della professoressa più severa della storia del talent show di Canale5. Per Rosa, in particolare sono piovute critiche durissime anche da esperti del settore: critiche a cui si aggiunge un post inaspettato di Giulia Pauselli, ballerina professionista del programma. Ecco cosa ha scritto la compagna di Marcello Sacchetta e come ha spiegato il suo affondo su Twitter.

Amici 20, Giulia Pauselli contro Martina Miliddi e Rosa Di Grazia

Tra le concorrenti più criticate della ventesima edizione di Amici ci sono le ballerine Martina Miliddi e Rosa Di Grazia, giunte al Serale tra la polemica generale e senza la benedizione di Alessandra Celentano. La professoressa del talent show di Maria De Filippi non riesce a digerire la presenza delle due ballerine, e cerca di provare la sua teoria sfruttando ogni occasione, e lanciando improbabili quanto efficaci “guanti di sfida”. Mentre Rosa e Martina trovano l’appoggio dei loro fan e di alcuni giudici, il ‘mondo della danza sa’ e la Di Grazia è finita al centro delle critiche per una delle prove di improvvisazione, decisamente poco lusinghiera per lei.

Dopo la seconda puntata del Serale, durante la quale la Celentano ha attaccato Martina senza esclusione di colpi, anche una professionista del programma sembra aver deciso di schierarsi dalla parte della professoressa. Stiamo parlando di Giulia Pauselli, che su Twitter ha condiviso il post di un utente che scrive: “RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa”. Il gesto ha fatto clamore e moltissimi utenti si sono schierati dalla parte della Pauselli, pronti a criticare aspramente le due giovanissime ballerine, mentre alcuni hanno trovato questo gesto decisamente fuori luogo e poco imparziale.

Subissata dai commenti degli utenti, Giulia ha deciso di rompere il silenzio, spiegando: “È partito il pollice automatico. Grazie a tutti per i pensieri belli ma evitate i commenti negativi perché poi mi sbaglio anche io”. Insomma, la professionista afferma di aver ricondiviso il tweet per sbaglio ma noi crediamo che un fondo di verità ci sia, in questo lapsus social.

