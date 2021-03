Amici 20 seconda puntata Serale, Alessandra Celentano critica Martina: "È negata, bisogna dire le cose come stanno"

Gossip TV

La maestra Celentano critica Martina ad Amici, intervengono Lorella Cuccarini e Stefano De Martino.

Nuovi scontri in diretta al Serale di Amici. La maestra Alessandra Celentano è tornata all'attacco contro gli allievi della squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, in particolare contro la ballerina Martina Miliddi.

Alessandra Celentano torna all'attacco contro Martina ad Amici

Anche nella seconda puntata del Serale di Amici, la maestra Celentano non ha perso occasione per dire la sua sui ballerini del team capitanato da Arisa e dalla Cuccarini. Secondo la severa insegnante di danza classica ha dichiarato che nella scuola ci sono allievi che non meritano di stare alla fase finale del programma come Martina.

"Per me è negata, lo penso e lo dico" ha dichiarato Alessandra criticando nuovamente Martina e provocando la reazione di Stefano De Martino e Lorella. "Penso che onestamente non sia utile dirlo a una ragazza di 20 anni. Si può esprimere un parere positivo o negativo. Non contesto il contenuto ma il modo" ha confessato il giudice di Amici. "Bisogna dire le cose come stanno, qui nessuno le dice. È un pensiero mio ma non solo mio. Non si può dire una cosa dura con il sorriso. Non illudere è importante" ha incalzato la Celentano.

"Non bisogna insultare" ha sbottato la Cuccarini scagliandosi contro la Celentano "C'è modo e modo, tu sei abituata a questa arroganza con i giovani. Bisogna pesare le parole. Puoi dire quello che vuoi ma devi pesare le parole". "Tu puoi contestare quello che vuoi, ma è che mi smuova così tanto. [...] L'impressione che mi ha dato è sempre quello di saggio dell'oratorio" ha prontamente replicato Alessandra.

