Amici 20, Tancredi vuota il sacco su Sangiovanni: "Tra di noi è..."

Tancredi e Sangiovanni ai ferri corti? Parla il cantante di Las Vegas.

Tancredi è stato uno degli allievi più apprezzati e amati della ventesima edizione di Amici. Ospite a Radio Deejay, il giovane cantante è tornato a parlare del suo percorso nella famosa scuola di Canale 5 rivelando anche in che rapporti è rimasto con Sangiovanni, il vincitore della categoria canto del programma.

Competizione tra Tancredi e Sangiovanni? Parla il cantante di Las Vegas

A distanza di alcuni mesi dalla finale di Amici 20, Tancredi è tornato a parlare del suo percorso nella scuola. Un'esperienza arricchita anche dai bellissimi rapporti di amicizia nati con i suoi colleghi. A proposito del suo rapporto con Sangiovanni, il giovane cantante ha dichiarato: "É un caso che le nostre canzoni abbiano nomi dedicate a cittá americane, tra di noi é tutto a posto, anche dopo Amici…con i ragazzi si é instaurata una bella chimica".

Tancredi ha poi fatto un resoconto della sua carriera dopo la partecipazione ad Amici: "La gente ti riconosce e ti ferma per strada, la tua musica inizia a volare, viene ascoltata da molta più gente e hai più possibilità di venire in radio e fare eventi. Per me é cambiato tutto, da zero a cento".

Tancredi ha infine concluso parlando della sua grande passione per il ballo. "Amo un sacco ballare infatti non vedo l’ora di poter ballare appena riapriranno tutto" ha dichiarato l'ex allievo del talent show di Maria De Filippi.

