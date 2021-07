Amici 20, Sangiovanni confessa: "Per me è una sconfitta enorme"

Gossip TV

Sangiovanni si racconta ai microfoni di Noisey.

Momento d'oro per Sangiovanni che, dopo la partecipazione ad Amici, continua la sua scalata al successo. Intervistato da Rebecca Kazadi, il giovane cantante di Malibù si è raccontato senza filtri lasciandosi andare a nuove e inedite confessioni.

La confessione di Sangiovanni

A distanza di qualche mese dalla sua partecipazione ad Amici, Sangiovanni ha rilasciato un’intervista al sito Noisey. Tra i tanti temi trattati anche quello riguardante la libertà di espressione. "La vivo come un poter essere se stessi che al giorno d’oggi è tanto faticoso. La libertà è il poter esprimersi senza giudizi e preconcetti. Vorrei che le persone potessero andare oltre a quello che vedono apparentemente [...] Molti si fermano alla superficialità delle persone" ha dichiarato il cantante.

E ancora: "Per me è una sconfitta enorme perchè avremmo potuto sicuramente fare di meglio. Forse il nostro passato ci ha segnato e ci portiamo ancora dentro la civiltà, la società. Al giorno d’oggi la situazione dovrebbe essere migliorata [...] Con la musica oltre a essere me stesso posso far sì che le persone che mi ascoltano si possano rivedere in me. Forse non è sempre così. Ci sono dinamiche in cui anche un artista non è se stesso, però non mi riguarda".

Sangiovanni è poi tornato a parlare della scuola di Amici ammettendo: "E’ un gran contenitore di tanti spunti diversi che tu puoi dare. In un contesto come quello più sei vero più si percepisce. A me ha aiutato tantissimo. Mi ha dato l’opportunità giusta, la possibilità che cercavo per poter comunicare a più persone possibili il mio essere".

