Amici 20, la dolorosa confessione di Martina Miliddi: "Penso ancora a quel giorno"

Martina ricorda il papà scomparso, la triste confessione sui social dopo Amici.

Tempo di confessioni per Martina Miliddi. La discussa ballerina della ventesima edizione di Amici, in occasione dell’anniversario della scomparsa del papà, ha condiviso dei post sui social che hanno fatto commuovere tutti i suoi numerosissimi fan.

Il doloroso racconto di Martina Miliddi

La perdita del padre ha rappresentato per Martina la sofferenza più grande della sua vita. In occasione dell’anniversario della scomparsa del genitore, la ballerina di Amici 20 si è lasciata andare a un doloroso racconto: "Continuo a pensare a quel giorno. Non smetto di essere arrabbiata".

Martina, che nelle ultime ore è finita al centro del gossip per la sua relazione con Raffaele Renda, ha continuato raccontando cosa è successo quel triste giorno: "Ti ho aspettato. Tutto il giorno l’ho fatto. E tu non sei mai tornato. Continuavo ad aspettare e aspettare. Mi dicevo papà non farà in tempo nemmeno a vedere la mia esibizione di ballo, ignara di tutto il resto. Non ti ho più visto. Non ho sentito più la tua voce e nemmeno l’odore del tuo profumo. Ero solo una bambina allora stavo solo aspettando alla finestra il mio papà".

"Non so magari ho pensato che potesse andare diversamente se solo avessi potuto fare qualcosa. Vorrei vedessi la mia vita adesso. Vorrei avessi visto tutti gli sbagli che ho commesso. Vorrei vedessi la ballerina che sono diventata ora perchè quella che hai conosciuto tu non era buona proprio per niente. [...] Vorrei non mi si spezzasse più così tanto il cuore per la tua assenza. Vorrei non mi mancassi. Ho quasi 20 anni ora e non mi stancherò mai di cercare la luna in cielo. Mi fa meno male così. Ma credo che la verità sia che tutto questo non mi passerà mai. Ti amerò sempre" ha concluso la ballerina ed ex allieva di Lorella Cuccarini.

