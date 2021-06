Amici 20, la dedica inaspettata di Arisa a Tancredi: "Cerca la tua strada, segui il tuo istinto"

Gossip TV

Tancredi pubblica il videoclip di Las Vegas, sui social arriva la dedica di Arisa.

Martedì 1 giugno 2021, è uscito il video ufficiale di Las Vegas, brano estratto dal primo EP di Tancredi. Una grande soddisfazione e un traguardo importante per l'allievo della ventesima edizione di Amici che è stata commentato sui social anche dalla sua coach Arisa.

Arisa spiazza su Tancredi dopo Amici

Arisa e Tancredi hanno instaurato ad Amici un rapporto molto particolare che è finito più volte al centro del gossip. "A Tancredi ho già scritto di scrivermi un bel pezzo. Lui non mi calcola molto, devo dire la verità. In pratica è uno di quei giovani che comunque non mi calcolano tanto, ma non è un problema, perché anche mia sorella è così. Quindi direi che capisco la situazione" aveva confessato la cantante parlando del ragazzo.

A distanza di alcuni giorni dalle prime dichiarazioni su Tancredi, Arisa è tornata a parlare del suo ex allievo ad Amici. Il motivo? Nelle ultime ore è uscito il video Las Vegas, singolo che sta dominando le classifiche streaming, e la sua ormai ex insegnante ha voluto fargli una dolce dedica sui social: "Cerca la tua strada. Segui il tuo istinto senza riverenze. Io ti amo così come sei. Sei indipendente, forte, intelligente, volitivo. Come mia sorella, una delle persone che amo di più".

Arisa, nonostante non abbia mai nascosto la sua preferenza per Raffaele Renda, sembra aver mantenuto grande affetto e stima nei confronti di Tancredi. Oltre alla cantante, anche Lorella Cuccarini ha commentato l'uscita del videoclip sui social affermando: "Tanta roba".

