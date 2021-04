Amici 20, Intervista esclusiva a Martina Miliddi: "Amici mi ha reso più forte, ho tirato fuori me stessa"

Gossip TV

La ballerina Martina racconta la sua esperienza ad Amici a noi di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Martina Miliddi, tra le ballerine protagoniste della ventesima edizione di Amici. Martina ha 20 anni ed è nata a Cagliari. Si avvicina al mondo della danza fin da bambina coltivando con grande determinazione la sua passione, in particolare per quella latino-americana. Entra nella famosa scuola di Canale 5 fortemente voluta da Lorella Cuccarini. Durante il suo percorso dimostra di avere grinta da vendere, affrontando spesso le critiche della maestra Alessandra Celentano, e approcciandosi per la prima volta al mondo del musical. Un'esperienza incredibile, impreziosita anche dai rapporti instaurati nel programma, tra i quali quelli con Aka7even e il ballerino Tommaso Stanzani. Sfortunatamente viene eliminata durante la quinta puntata del Serale dopo essersi scontrata con Deddy.

Martina si è raccontata a noi di Comingsoon.it. Dalla sua grande passione per la danza all'incredibile e indimenticabile esperienza vissuta nella scuola di Amici, fino al suo più grande sogno: essere davvero felice.

Ad Amici ti sei mostrata come una persona molto determinata ma estremamente fragile. Ti va di raccontarci chi è in realtà Martina e come nasce la tua passione per la danza?

Martina è una ragazza determinata, molto molto fragile, ma che dopo questa esperienza ha acquisito una maggiore forza e consapevolezza. Amici l'ha cambiata. La mia passione per il ballo nasce all'età di 5 anni, ero sempre davanti alla tv e imitavo le veline. Il mio papà, che mi guardava sempre, alla fine si decise a portarmi in una scuola di ballo. Ho iniziato a ballare e ho conosciuto il latino, di cui mi sono follemente innamorata.

Sei stata tra le ballerine protagoniste della ventesima edizione di Amici. Che esperienza è stata? Qual è il ricordo più bello?

Amici è stata un'esperienza che mi ha cambiata e mi ha reso più forte. Sono stata una ballerina discussa, ma è stato un percorso costruttivo per me. All'inizio non riuscivo ad accettare le critiche perché mi facevano male. A oggi, non riesco a trovare una parte brutta del mio percorso. Le critiche e i giudizi li porto con me e ne faccio tesoro. Il ricordo più bello? L'ingresso al Serale. Ho fatto di tutto per convincere Lorella Cuccarini a darmi la maglia. Lei c'è sempre stata per me, mi ha sempre sostenuto durante il mio percorso e io ho cercato di non deluderla mai.

Durante il Serale hai avuto molti alti e bassi e assunto un comportamento diverso dal pomeridiano…Cosa è cambiato in te?

Avevo tantissimo lavoro e ricevevo più critiche del pomeridiano. Da quando sono entrata al Serale, però, penso di essere cresciuta molto. Ho tirato fuori una parte di me che al pomeridiano non avevo mostrato. Ho tirato fuori me stessa.

Hai mai pensato di mollare tutto?

Si l'ho pensato, sono sincera. È stato un momento di sconforto in cui mi sono lasciata andare e ho detto 'non voglio fare più questo' quando invece ballare è l'unica cosa che voglio fare.

La tua è stata un'eliminazione molto sentita. Nella scuola hai instaurato dei bellissimi rapporti di amicizia come quello con Tommaso Stanzani...

Sono nati dei bellissimi rapporti di amicizia che continueranno anche dopo Amici. Non avendo mai avuto amicizie così per me è stata una rinascita. Ho ricevuto sostegno e grande affetto da parte di tutti. Tommaso, in particolar modo, è stata la cosa più importante lì dentro. Era ed è il mio punto di riferimento. Lui è veramente importante per me, mi ci ritrovo un sacco in lui. Lo trovo un ballerino e una persona fantastica con un cuore enorme. Gli voglio davvero bene. È sempre stato l'unico a capire i miei stati d'animo.

La tua storia d'amore, ormai finita, con Aka7even ha appassionato tutti. Proprio quest'ultimo ha ricevuto il disco d'oro per il brano Mi Manchi, di cui tu sei la "musa ispiratrice"...

Io sono felicissima per lui, conosco benissimo la sua storia e so che non è stato facile. Aka7even ha dovuto affrontare tante cose prima di riuscire a entrare nel programma. Vederlo raggiungere un traguardo così importante mi ha reso felice anche se non ero lì con lui. Sono stata la sua musa ispiratrice per questa canzone è vero, ma se non hai un cuore grande come il suo non riesci a scrivere un brano del genere. Resterà un bellissimo ricordo che mi porterò per sempre dietro. Anche lui è stata una cosa bella del mio percorso ad Amici.

Chi vorresti vincesse Amici?

Se ci fosse stato Tommaso avrei detto lui. Se lo merita tanto Giulia, per la persona che è e per tutto quello che ha fatto. Vorrei vincesse lei e secondo me succederà. So che ce la può fare!

Hai qualche sogno nel cassetto che speri di realizzare dopo questa esperienza?

Non voglio smettere di sognare, vorrei realizzare qualsiasi cosa. Non voglio pormi limiti, vorrei essere felice. Al momento non ci sono ancora progetti, ma spero arrivi qualcosa molto presto.

Scopri le ultime news su Amici.