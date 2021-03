Amici 20, Intervista esclusiva a Gaia Di Fusco: "È stato un percorso breve ma intenso, vorrei vincesse Samuele"

Gossip TV

La giovane cantante Gaia racconta la sua esperienza nella scuola di Amici ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Gaia Di Fusco, la giovane e talentuosa cantante della squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, eliminata nel corso della prima puntata del Serale di Amici. Bella, dolce e molto determinata, Gaia ha 19 anni ed è originaria di Mondragone. Si avvicina al mondo della musica da piccola e nel corso degli anni partecipa a diverse trasmissioni televisive come Io canto e All Together Now. Il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi è stato breve ma intenso. Entra nella scuola di Amici a poche settimane dall'inizio del Serale, per volere di Arisa che riconosce in lei un grande talento, e in poco tempo tempo riesce a ottenere un posto nella fase finale del programma. Sfortunamente viene eliminata durante la prima puntata dopo essersi scontrata con Tancredi e Rosa Di Grazia.

Gaia si è raccontata in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalla sua grande passione per la musica all'arrivo nella scuola di Amici, un'esperienza davvero importante che le ha permesso di acquisire maggiore consapevolezza di se stessa.

Ciao Gaia, come nasce la tua passione per la musica?

Nasce insieme a me, la musica mi ha accompagnato sempre nella mia vita. La mia prima esperienza televisiva è arrivata all'età di dodici anni con Io Canto. Sono sempre stata supportata dalla mia famiglia. Poi successivamente ho partecipato ai Fatti Vostri e All Together Now, dove mi sono classifica al terzo posto. Quest'anno ho provato a fare di nuovo i provini per Amici e fortunatamente è andata bene.

Sei stata l'ultima a entrare ad Amici e la prima ad accedere al Serale. Come puoi descrivere il tuo percorso nella scuola?

È stato un percorso breve ma intenso. Amici mi ha dato veramente tanto, io non pensavo di riuscire a entrare quindi ogni cosa che mi è capitata è stata preziosa e importante per il mio percorso artistico. Non credevo assolutamente di entrare nella scuola, figuriamoci a essere la prima allieva ad accedere al Serale. È stata una sorpresa continua.

Il tuo ingresso al Serale ha fatto molto discutere. Secondo i tuoi compagni di classe e alcuni professori non meritavi la maglia. Come hai affrontato le critiche?

Sono una persona che ha sempre preferito i fatti alle parole. All'inizio ascoltavo molto quello che dicevano i miei compagni. Per loro, la maglia del Serale rappresentava un premio per il percorso fatto, ma il mio percorso io l'ho fatto fuori e con il Serale avrei potuto sicuramente imparare nuove cose. Il mio ingresso è stato criticato perchè definito fortuito, ma credo che la fortuna se incontra il talento diventa opportunità. Si è vero, sono stata fortunata, ma sono del parere che la fortuna senza talento da sola non porta da nessuna parte.

Arisa invece ha sempre creduto in te...

Lei ha creduto sempre in me! La ringrazierò tutta la vita per avermi dato la possibilità di entrare ad Amici. È grazie a lei se sono riuscita a fare questo percorso nella scuola, è stata la prima a riconoscere delle caratteristiche in me che forse qualcun'altro non ha riconosciuto. Le sarò per sempre grata. Il canto è l'unico mezzo che mi permette di mostrarmi per quello che sono realmente.

Ti aspettavi di essere eliminata alla prima puntata?

La mia settimana prima della puntata, non avendo ricevuto nessun guanto di sfida, è stata molto tranquilla. Ero serena, poi invece sono stata eliminata. Non ti nego che, mentre mi stavo preparando, mi sono girata verso Enula e le ho detto "Stasera esco io". Ho avuto questo sentore e infatti è andata così. Devo essere sincera, qualche rimpianto ce l'ho. Ho dato troppa importanza ai giudizi negativi senza rendermi conto che se ero nella scuola un potenziale ce l'avevo.

Chi vorresti vincesse Amici?

I miei quattro finalisti sono Giulia e Samuele per il ballo, Sangiovanni e Aka7even per il canto. Io vorrei vincesse Samuele, punto su un ballerino.

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

Spero che qualcuno riconosca in me delle potenzialità e possa aiutarmi a realizzare il mio sogno, ovvero quello di diventare una cantante. Amici è stata una grande vetrina, quindi spero che tra le tante persone che mi hanno ascoltata anche solo uno abbia visto in me qualcosa e sia rimasto colpito dalla mia voce.

Scopri le ultime news su Amici.