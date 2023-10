Amici 20, Giulia Stabile si esibisce al concerto di Madame!

Gossip TV

Giulia Stabile, dopo la vittoria ad Amici 20, è parte del corpo di ballo al concerto di Madame!

Giulia Stabile è inarrestabile: dopo la vittoria ad Amici 20, per la ballerina si è aperto un mondo di possibilità e bellissimi progetti, a cui si è aggiunto, di recente, la partecipazione nel corpo di ballo al concerto di Madame.

Amici 20, Giulia Stabile ballerina nel cast del concerto di Madame!

Questa estate, l'ex fidanzata di Sangiovanni e allieva del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha preso parte a un'importante Masterclass con Kledi Kadiu in onore di Carla Fracci, riscuotendo un grandissimo successo. Inoltre, ha aperto il concerto di Fedez a Milano, esibendosi nel corpo di ballo che accompagnava le esibizioni del rapper e, di recente, è tornata nel capoluogo lombardo per il concerto di Madame, che si è esibita per la prima volta al Mediolanum Forum.

Il concerto è stato un evento di grande risonanza ed è andato sold out in pochissimo tempo: a ballare sul palco, sulle note dei più grandi successi della cantante, c'era un corpo di ballo che comprendeva anche Giulia Stabile, coordinata da Samuele Barbetta, altro ballerino molto noto al pubblico del talent di Canale5 e che ha preso parte al programma, proprio come la ballerina. Giulia, inoltre, è parte del cast dei professionisti che guidano gli allievi della nuova edizione di Amici nel loro percorso e, in più di un'occasione, ha dimostrato verso i giovani talenti empatia e comprensione, aiutandoli a superare i momenti più duri.

Giulia Stabile ha anche curato la coreografia del nuovo singolo di Angelina Mango, Che t'o dico a fa', e in occasione di un'intervista della cantante a Fanpage.it, Mango ha rivelato cosa pensa della ballerina e quanto abbia apprezzato la loro collaborazione:

"Con Giulia è stato pazzesco, lei è assurda. Le ho mandato la canzone, appena finita, perché avevao già in mente l'idea di creare una coreografia sul testo. Però ci voleva lei, mi sono detta che sarebbe stato meglio chiamare Giulia, che è mia amica"

Scopri le ultime news su Amici