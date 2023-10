Amici 20, Giulia Stabile reagisce a un'infelice frase di Sangiovanni: ecco cosa è successo!

Gossip TV

L'ex vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile, ha reagito a un commento infelice del suo ex, Sangiovanni. Ecco cosa è successo!

Tra l'ex vincitrice di Amici 20, la ballerina Giulia Stabile, e Sangiovanni, suo ex, ci sono forse tensioni? I due protagonisti del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi sono finiti sulle pagine di gossip a causa di una frase infelice pronunciata dal cantante e dalla reazione che ha avuto Giulia dopo averla scoperta.

Amici 20, Giulia Stabile reagisce a una frase infelice di Sangiovanni

Questa estate, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno deciso di chiudere la loro relazione: non c'è stato alcun annuncio ufficiale da parte della coppia, ma dai social di entrambi era lampante che non ci fosse più alcun legame tra i due. Alla rivista Grazia, la ballerina aveva confermato la fine della storia, definendo Sangiovanni il suo primo grande amore.

Tuttavia, un'infelice frase del cantante, pronunciata nel corso di un'intervista a Mtv Italia, Sangiovanni ha risposto in maniera ambigua alla domanda se avesse mai fatto una pazzia per amore:

"Sì, ho preso un aereo per andare dall'altra parte del mondo: è una pazzia, tanti cash per niente! Non...ne vale la pena"

Le parole di Sangiovanni lasciavano intendere che non si trattasse di Giulia la ragazza per cui ha fatto questa famosa pazzia, ma di un'altra, e che evidentemente per lei non aveva mai compiuto una pazzia per amore. Su Twitter alcuni utenti hanno commentato che era evidente che non fosse Giulia la ragazza in questione e la tesi è stata avvalorata quando la stessa ballerina ha messo like al commento, per poi cancellarlo subito dopo:

"Può essere anche una ca*****, ma il messaggio che vuole far arrivare è che non l'ha certo fatta per Giulia"

