Amici 20: ecco quando andrà in onda la finale del talent show, l'indiscrezione

Gossip TV

Svelata la data della finale di Amici 20.

Sabato 1 maggio 2021, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, sui social sta circolando un'interessante indiscrezione sulla data in cui sarebbe prevista la finale del talent show di Maria De Filippi.

La finale di Amici 20 in diretta, ecco quando andrà in onda su Canale 5

Mancano poche ore alla registrazione della settima puntata del Serale di Amici. Intanto sul web sono iniziate a trapelare alcune indiscrezioni riguardanti la data della messa in onda della finale del programma. Come rivelato sui social da Tvblog, l'ultimo appuntamento serale dovrebbe andare in onda il prossimo sabato 15 maggio 2021 in prima serata su Canale 5. L'elezione del vincitore dovrebbe avvenire in diretta dopo la chiusura del televoto.

La finale della ventesima edizione di Amici non dovrebbe essere registrata, ma in diretta per permettere al pubblico di eleggere il vincitore della categoria di ballo e di canto. Al momento, però, non si sa ancora nulla sul numero degli allievi che parteciperanno alla finalissima del popolare talent show di Canale 5.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Martina Miliddi

I maggiori candidati a prendere parte alla finale di Amici sono: Sangiovanni, Aka7even e Deddy per la categoria canto; Giulia e Samuele per la categoria ballo. Per saperne di più non ci resta che attendere le nuove puntate del Serale.

Scopri le ultime news su Amici.