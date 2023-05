Amici 20, è finita tra Giulia Stabile e Sangiovanni? Le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Una delle coppie più amate del talent di Amici, quella formata da Sangiovanni e Giulia Stabile, potrebbe aver deciso di lasciarsi. Ecco cosa sappiamo.

Ad Amici di Maria De Filippi non mancano certo gli amori e le coppie nate nel talent di Canale5 sono diverse, una di queste è quella formata da Sangiovanni e Giulia Stabile, ex allievi di Amici 20. I due, tuttavia, potrebbero essere al momento in una profonda crisi, tanto che si vocifera che la loro relazione possa essere al capolinea.

Amici 20, è finita tra Giulia e Sangiovanni?

Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, il legame tra la ballerina e il cantante di Amici si sarebbe spezzato e la coppia potrebbe essere in una forte crisi. Ecco, infatti, cosa ha rivelato ai suoi numerosi followers su Instagram:

"Sarebbe in forte crisi la coppia, anche se non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali"

Al momento non ci sono smentite o conferme da parte dei diretti interessati, che tuttavia non compaiono più insieme sui social da diverso tempo, sebbene inizialmente Giulia avesse smentito tutto e avesse chiesto di rispettare la privacy della loro coppia. Tuttavia, nelle ultime settimane, si era vociferata di una simpatia di Giulia per uno dei ballerini professionisti del talent, Sebastian, con cui era apparsa in alcune storie su Instagram. Non resta, però, che attendere un'eventuale smentita o conferma da parte di uno dei due membri della coppia.

