Amici, flirt in corso per Giulia Stabile e un ex allievo del talent?

Un video postato dalla vincitrice di Amici, Giulia Stabile ha scatenato diverse domande da parte dei fan. Vediamo insieme cosa è successo.

L'ex vincitrice di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, la ballerina Giulia Stabile sembrerebbe avere un flirt in corso con un altro ex ballerino del programma. Stabile è nota anche per la sua relazione con il cantante Sangiovanni, ma la loro assenza dai social ha fatto dubitare i fan della serenità del loro amore.

Amici, Giulia Stabile ha un flirt in corso con un altro allievo?

Oggi, sul suo profilo Instagram, la ballerina ha pubblicato diversi video e stories in cui si mostrava durante una giornata di relax al mare con alcuni amici e colleghi del talent, come il ballerino Sebastian Melo Taveira, protagonista del programma nel 2016 e ora parte del corpo di ballo dei professionisti. In particolare, i fan hanno notato una certa complicità proprio tra loro due: in alcuni video, infatti, Giulia è seduta sulle spalle di Sebastian, mentre scherzano e ridono insieme.

I fan hanno notato la complicità e la naturalezza con cui i due ragazzi scherzavano l'uno con l'altra e hanno ipotizzato che possa esserci un flirt in corso. Inoltre, sembra che al momento del suo ingresso nella scuola, Giulia abbia rivelato di aver avuto una piccola cotta proprio per Sebastian, e come è accaduto per Samu Segreto e la sua cotta per Elena D'Amario, anche lei è stata vittima di scherzi e gag divertenti. Tuttavia, tra di loro c'è sempre stata solo amicizia e rispetto reciproco.

Ma se aggiungiamo l'assenza di Sangiovanni dalla vita di GIulia, allora, ecco perché molti fan hanno ipotizzato che dall'amicizia si sia passati a un sentimento più profondo. Tuttavia, al momento, non ci sono dichiarazioni o conferme da nessuna delle parti coinvolte.

