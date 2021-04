Amici 20, Aka7even pronto a lasciare il talent show?: "Preferisco andarmene a casa" (VIDEO)

Gossip TV

Aka7even si lascia andare a un duro sfogo dopo le critiche della terza puntata del Serale di Amici.

Giorni davvero difficili per Aka7even. Se durante il pomeridiano di Amici era considerato il più bravo, le cose per lui al Serale sembrano essere cambiate. Il giovane cantante della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, infatti, continua a perdere tutte le sfide e ad essere ripreso in diretta dai tre giudici.

Aka7even lascia Amici? Il cantante in crisi

La terza puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 3 aprile 2021 su Canale 5, ha mandato letteralmente in crisi Aka7even. Il cantante ha nuovamente perso le sfide e questo l'ha gettato nella disperazione più totale, tanto che ha minacciato di voler lasciare la scuola: "Preferisco andarmene a casa se mi devo umiliare".

Dopo essere rimasto in disparte per pensare e riflettere sulle sue esibizioni, Aka7even ha poi deciso di confrontarsi con i suoi compagni di scuola. "Le ho perse tutte. Mi sono salvato di nuovo solo grazie a Giulia e Sam. Sono il peggiore del Serale" ha dichiarato il giovane cantante di Amici visibilmente deluso e amareggiato.

A consolare Aka è arrivato il ballerino Samuele: "Non autodistruggerti". "Non c’è una cosa positiva che mi venga detta" ha prontamente replicato il cantante riferendosi anche alla sfuriata di Anna Pettinelli. Come reagirà la sua insegnante di fronte a questa nuova crisi del suo allievo? Staremo a vedere.

