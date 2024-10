Amadeus commenta il Flop di Chissà chi è e stupisce: decisone drastica in vista!

Gossip TV

Chissà chi è non fa gli ascolti sperati e Amadeus commenta il flop del suo programma su Nove, ammettendo di avere in mente una soluzione drastica per rilanciare lo share.

Che non sarebbe stato facilissimo era chiaro, dato che il passaggio dalla Rai a Nove è stato un grande azzardo, ma nessuno si aspettava che gli ascolti di Chissà chi è fossero così bassi. Amadeus commenta il riscontro del suo programma nel pubblico e ammette di aver pensato ad una soluzione drastica.

Amadeus sul Nove, ma il pubblico preferisce la Rai

Quando Amadeus ha deciso di lasciare la Rai, decisamente con molte controversie contro la rete, era chiaro che non sarebbe stato facile per il presentatore lanciare il suo programma Chissà chi è su Nove. Certo, Amadeus continua ad essere uno dei conduttori più amati e apprezzati, per la sua simpatia ma anche per la sua elegante conduzione nei contesti più disparati, ma è anche vero che Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi è decisamente uno scoglio complicato da superare. Gli ascolti di Chissà chi è sono drammaticamente bassi, si parla del 2% nonostante il programma finisca ben mezz’ora dopo quelli di De Martino e quindi potrebbe in quel lasso di tempo attirare gli spettatori che hanno finito di vedere Affari Tuoi. Ospite a Dj Chiama Italia, Amadeus ha confessato a Linus di aver messo in conto di dover fare importanti modifiche.

“Quando sei in un canale come questo, quindi più piccolo, di nicchia, per quanto ambizioso, è ovvio che poi questo lo devi tenere in conto e devi capire se è il caso di continuare a quell’ora, perché poi bisogna essere pragmatici, non è che ti devi intestardire”.

Insomma, Amadeus non si lascia intimorire e commenta nel modo più oggettivo possibile la riuscita del suo programma su Nove, ammettendo di aver pensato all’idea di cambiare orario per il suo format. Scopriremo nei prossimi mesi se questa idea si renderà necessaria, nel frattempo occhi puntatai sul ritorno in televisione de La Corrida.

Amadeus al timone de La Corrida, come ha commentato

Mentre Chissà chi è, come prevedibile, non conquista una larga fetta di pubblico che preferisce comunque seguire Affari Tuoi sulla Rai, soprattutto ora che al timone della conduzione c’è Stefano De Martino con la sua camicia bianca e le maniche arrotolate, Amadeus non si lascia abbattere dimostrando ancora una volta la sua grande intelligenza artistica e professionale. Il presentatore presenterà anche La Corrida e anche per questo format c’è grande attesa dato che l’ultima edizione fu condotta da Carlo Conti su Rai 1 e non fu esattamente un grande successo. Ma anche in questo caso, Amadeus mette in chiaro di non temere il flop perché la sua scommessa è quella di crescere nel tempo sia in termini share sia come visione della nuova carriera su un canale non principale.