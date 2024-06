Amadeus al timone della Corrida su Nove, ecco quando andrà in onda

Gossip TV

Amadeus approda su Nove con Identity e la Corrida, ma si pensa anche ad un programma musicale condotto dall'ex direttore artistico del Festival di Sanremo.

Amadeus è entrato a far parte ufficialmente dei volti di Nove, firmando un contratto con Warner Bros. Discovery, dopo l’ultimo Festival di Sanremo condotto su Rai 1. Laura Carafoli, responsabile dei contenuti e della produzione per Italia e Spagna, racconta come ha convinto il presentatore, le novità di un programma musicale presto in arrivo e poi la conduzione di Amadeus della Corrida. Ecco i dettagli.

Amadeus sbarca su Nove con I Soliti Ignoti

Si chiamerà Identity la nuova versione dei Soliti Ignoti che Amadeus si prepara a portare su Nove in autunno, dopo aver firmato un contratto con Warner Bros. Discovery, lasciando la Rai. Mentre il conduttore riceve qualche frecciatina inaspettata, Laura Carafoli, responsabile dei contenuti e della produzione per Italia e Spagna della rete, parla di come ha convinto Amadeus ha firmare con loro dopo l’ultimo Festival di Sanremo, grazie ad un “racconto convincente con una prospettiva di almeno quattro anni”, con prospettiva di aprire ai canali streaming in futuro e, soprattutto, dandogli carta bianca per realizzare nuovi progetti. Certo c’è da chiedersi quale saranno le novità dato che Amadeus arriva a Nove con Identity e la Corrida che andrà in onda a fine ottobre, ovvero due programmi già visti. Carafoli spiega:

“Amadeus porta sempre delle novità nei format che prende in mano. E poi il suo arrivo è una rivoluzione, ma dobbiamo proporre programmi che la gente conosce. La nostra rete deve avere delle basi rassicuranti senza perdere il suo DNA allego e sincero […] Prima partiamo con la sicurezza di programmi ben strutturati, nel frattempo penseremo qualcosa di nuovo: per esempio sarebbe un peccato non approfittare della grande conoscenza e sensibilità di Amadeus per la musica. Il nuovo programma sarà appunto dedicato alla musica”.

Amadeus al timone di un programma musicale

Insomma Amadeus scalda i motori con due format già rodati, introducendo come sempre le sue novità, ma la vera notizia è che si prepara a condurre un programma musicale che non sarà, tuttavia, una sorta di talent show come X Factor, come assicura Laura Carafoli. Ma di che format potrebbe mai trattarsi? La rete ha già un quiz musicale condotto da Gabriele Corsi, che sta registrando ottimi ascolti tanto da vale un Telegatto al conduttore romano. Il mistero è ancora fitto, quel che è certo è che il pubblico ha già messo in chiaro che seguirà Amadeus anche sulla nuova rete e potrebbe così crearsi lo stesso effetto dell'approdo di Fabio Fazio con Che Tempo che Fa su Nove, che questo anno ha registrato picchi di share del 10%, un risultato davvero niente male per un esordio.