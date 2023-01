Gossip TV

Alice Campello, arriva la dedica ad Alvaro Morata dopo i difficili giorni in terapia intensiva

Una storia a lieto fine quella di Alice Campello, ricoverata in terapia intensiva dopo le complicazioni per la nascita della figlia Bella. Per ringraziare anche il marito, Alvaro Morata, l'influencer gli ha rivolto una dolce dedica sui social. Ecco cosa ha detto.