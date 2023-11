Alfonso Signorini tuona contro Ilary Blasi e il docufilm, Unica: "I panni sporchi si lavano in famiglia"

Gossip TV

Sulle pagine del settimanale Chi, Alfonso Signorini dice la sua sul documentario di Ilary Blasi, ancora in cima alla classifica della piattaforma Netflix.

Sulle pagine del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha detto la sua sul documentario di Ilary Blasi "Unica" ancora in cima alla classifica della piattaforma Netflix.

Alfonso Signorni parla di Ilary Blasi e della sua verità sulla separazione con Totti: "Sono del papere che i panni sporchi si lavino in famiglia"

Sulla sua rubrica, il direttore e conduttore televisivo ha risposto ad un utente che ha affermato di averlo visionato trovando Ilary "artefatta" e ponendosi la questione se fosse normale vedere questo documentario a pochi giorni dalla nuova udienza di separazione che avranno gli ex coniugi Totti il 4 dicembre prossimo.

"Caro Alfonso, ho visto qualche stralcio di Unica, il biopic in cui Ilary Blasi racconta della fine del suo matrimonio con Francesco Totti - scrive la lettrice a Signorini - Sarà che lui mi è sempre stato simpatico, con quel suo fare pacioccone e un po' infantile (mica per niente lo chiamavano "Er Pupone"), ma a me lei è sembrata parecchio artefatta, in molte delle scene trasmesse da Netflix: soprattutto quelle in cui fingeva di essere lì lì per mettersi a piangere a me hanno dato l'impressione di essere false come una moneta da tre euro. Tu che la conosci molto meglio di me, cosa ne pensi? Ho torto? E ti sembra una cosa normale registrare un film come quello e mandarlo in onda poco prima che lei e l'ex marito si ritrovino davanti al giudice a trattare la separazione?!"

"Cara lettrice, al di là di chi abbia o meno ragione, al di là del fatto che sarebbe più logico deporre nelle opportune sedi giudiziarie, resto del parere che i panni sporchi si lavino in famiglia. Certo "pecunia non olet, ma in fondo, se tutti fossero così sobri ed eleganti, con che cosa riempiremmo le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi?" questa la risposta di Alfonso che, sul Corriere della Sera, parlando di Ilary e Totti, ha dichiarato:

"A Ilary voglio un bene dell’anima, ma anche Francesco è una gran brava persona. Fatti l’uno per l’altra. Mai avrei immaginato questa fine. Qui una riconciliazione è impossibile"