Alfonso Signorini e Carlo Conti in “guerra” per una concorrente del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini e Carlo Conti corteggiano la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip, per la nuova edizione su Canale5 e per il cast di Tale e Quale Show.

Come ogni anno, il Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show andranno in onda nello stesso periodo rispettivamente su Canale5 e Rai1. Non è la prima volta che Carlo Conti arruola ex volti del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma in quest’occasione si mormora che la concorrente tanto ambita sia stata opzionata prima dal presentatore Mediaset e che sia in atto uno scontro tra i due per spuntarla. Ma chi è colei che ha destato l’attenzione di Conti e Signorini?

Carlo Conti pronto a sottrarre proprio lei ad Alfonso Signorini!

La settima edizione del Grande Fratello Vip si prepara a debuttare a settembre 2022 con un cast tutto nuovo e Alfonso Signorini è alla ricerca dei Vipponi perfetti per Cinecittà, ma anche di nuove opinioniste dopo l’addio a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Sembra, almeno stando da quanto riportato da TvBlog, che Signorini abbia messo gli occhi su una delle concorrenti più discusse dell’ultima stagione del reality show di Canale5 ovvero Katia Ricciarelli.

La soprano è stata una delle personalità più contestate in Casa, accusata di razzismo e spesso al centro delle polemiche, ripresa - anche se con poca convinzione - da Alfonso che più di una volta ha cercato di smussare gli angoli spigolosi del carattere della gieffina. Del resto, Signorini e Ricciarelli sono legati da una bellissima amicizia ed è logico pensare che il presentatore la voglia al suo fianco nella nuova avventura su Canale5 in veste di opinionista, potendo contare anche sull’effetto valanga che provocherà questa scelta tra coloro che Katia non l’hanno mai sopportata. Peccato che, prima di Alfonso, sia arrivata la richiesta di Carlo Conti che vorrebbe la soprano nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show che, andando in onda contemporaneamente al Gf Vip, non darebbe all’ex gieffina la possibilità di adempiere ad entrambe le richieste.

Al momento Katia non ha ancora confermato né smentito le ultime indiscrezioni sul suo conto, certo è che nello show di Conti la soprano si troverebbe a condividere il palco con le sorelle Selassié, che debuttano in Rai come concorrente unico. Dal momento che tra le etiopi e la soprano ci sono stati diversi dissapori, sembra possibile che Ricciarelli decide di accettare la proposta di Alfonso e tenersi alla larga dalle sue nemiche numero uno.

