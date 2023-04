Alfonso Signorini annulla la grande festa per il suo 59esimo compleanno: c'entra Silvio Berlusconi

Gossip TV

Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per il suo compleanno.

Ieri, mercoledì 5 aprile, Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di un forte affaticamento respiratorio, rivelatosi poi un’infezione polmonare.

Alfonso Signorini annulla la sua festa di compleanno a seguito delle preoccupanti condizioni di Silvio Berlusconi

Le condizioni dell’ex Presidente del Consiglio sembrerebbero essere molto gravi e nella mattinata di oggi sono giunte ulteriori notizie sulle sue delicate condizioni di salute. Berlusconi avrebbe iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero.

Ieri, l'ex Presidente del Consiglio sarebbe stato raggiunto da tutti i suoi cinque figli, Marina, Luigi, Barbara, Piersilvio ed Eleonora, dal fratello Paolo Berlusconi e dalla moglie Marta Fascina.

A seguito delle condizioni di Silvio Berlusconi, Alfonso Signorini, avrebbe annullato la sua festa di compleanno, un grande party insieme a tanti amici, colleghi e tanti ex gieffini per celebrare il celebrare il suo 59esimo compleanno. A diffondere la notizia, è stato l'esperto di gossip, Alessandro Rosica. "Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6. Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi attualmente in ospedale"

Signorini e il Cavaliere sono legati da anni da una profonda amicizia e reciproca stima. La scelta quindi del conduttore e direttore di Chi di annullare la festa sembra essere stata quindi inevitabile visto la tanta apprensione per le condizioni di salute dell'ex Premier.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Le Belve nel 2018, Signorini parlò del suo rapporto con Berlusconi il quale, si presentò a casa del conduttore il giorno stessa della scomparsa dalla sua amata madre.

“Questo non l’ho mai raccontato, però ci tengo a farlo sapere e non ero in grado di raccontarlo prima di oggi. Quando mia mamma è morta, lui sapeva benissimo che per me era il centro dell’universo, era davvero la mia vita. Era appena morta, poi alle 23.30 mi stendo sul divano, sento il citofono, non volevo aprire a nessuno, ma erano due carabinieri. Ho pensato: ‘Cosa è successo?’. Volevano avvisarmi che stava arrivando il presidente, perché allora Berlusconi era presidente del Consiglio. Allora devo dire la verità, a fatica, gli ho aperto la porta di casa. Ecco, in quel momento, lui che cosa ha fatto? Io non ho più visto in lui né Berlusconi né altro, mi ha preso la mano, perché stavo parecchio male, anche perché ero nel pieno della mia malattia, mi ha tenuto per mano nel letto, facendomi addormentare alle 2 del mattino. Io alle 6 ho aperto gli occhi, lui non c’era già più e mi ha lasciato un biglietto che ancora conservo: ‘Quando ti svegli chiamami’. Ecco, io per una persona così, glielo giuro, se mi chiede di buttarmi giù dal balcone, io mi butto giù dal balcone”