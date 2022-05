Gossip TV

Il giovane cantante, classificatosi secondo nella categoria di canto nella ventunesima edizione di Amici, è stato ospite nel talk show di Verissimo, ritrovando la ballerina pugliese, Cosmary Fasanelli.

Alex Wise, all'anagrafe Alessandro Rina, è stato ospite nell'appuntamento odierno di Verissimo, il talk show in onda su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Alex a Verissimo ritrova Cosmary Fasanelli dietro le quinte

Il giovane cantautore originario di Como, è arrivato finalista della ventunesima edizione di Amici, classificandosi secondo nella sezione canto vinta da Luigi Strangis.

Per l'occasione, la conduttrice ha organizzato una sorpresa all'ex allievo, particolarmente gradita. Nella scuola di Amici, Alex ha conosciuto Cosmary Fasanelli, giovane ballerina pugliese eliminata prima del serale. Sono state tante le coppie che si sono formate quest'anno ad Amici e la loro storia sembrava forse la più incerta perché i due ragazzi sono riusciti a viversi poco. I mesi trascorsi lontano non hanno per minimamente attaccato i loro sentimenti. La conduttrice ha rotto gli indugi e ha dichiarato:

"Posso fare una rivelazione shock?”.Cosmary è qui. E’ dietro le quinte”.

Contento e stupito, Alex ha anche ammesso, non nascondendo il suo consueto imbarazzo che ciò che li lega è un sentimento d'amore.

"E' Amore? Devo dire per forza di sì. Quando Cosmary ha lasciato Amici è stato un colpo, è una conoscenza che stavamo facendo e interromperla appena nata è stato davvero un colpo forte. Però lei è la prima persona che ho visto quando è finita la finale e sicuramente troverò sempre il tempo per lei tra le cose che faccio."

