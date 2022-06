Alessia Marcuzzi sbarca in Rai con un programma dal titolo trash

Gossip TV

Si chiama Boomerissima il nuovo programma Rai che vedrà la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Dopo l’addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi tornerà al timone di un nuovo format di Rai 2 dal nome decisamente inconsueto. Ecco i primi dettagli sul programma e le anticipazioni sul ritorno in Tv della presentatrice romana.

Alessia Marcuzzi conduce Boomerissima

Sono trapelate nuove informazioni sul format che vedrà la conduzione di Alessia Marcuzzi, il prossimo autunno su Rai 2. Secondo le recenti indiscrezioni lanciate da Tv Blog, alla presentatrice romana sarà affidato il timone di Boomerissima, un programma musicale e generazionale che ricorda i Migliori Anni di Carlo Conti, che andrà in onda per sei puntate in prima serata.

“Pare che al centro del programma ci sia un racconto del nostro paese, racconto a tutto tondo, centrando l’attenzione di puntata in puntata (dovrebbero essere sei, in onda da novembre su Rai2) verso due anni per emissione. Si prenderebbero in sostanza due anni, con tutto quello che essi hanno contenuto, dallo sport allo spettacolo, dalla cultura alla cronaca e tutto il resto e si metterebbero a confronto in una specie di gara (o qualcosa di simile, riunioni in corso, con tanto di votazione".

"Certo parrebbe un programma con alcune assonanze con i Migliori anni, ma staremo a vedere come verranno dosati gli ingredienti per capire e vedere le eventuali somiglianze con il varietà diretto e condotto da Carlo Conti, per altro che dovrebbe tornare su Rai1 nel 2023 il sabato sera. Detto questo la cosa che ormai è quasi certa (attendiamo ovviamente la presentazione dei palinsesti Rai martedì prossimo) è che ci sarà nel prime time di Rai 2 questo nuovo varietà (Boomerissima, questo l’osceno titolo che circola) sei puntate condotte da Alessia Marcuzzi”.

Neanche a dirlo il titolo insolito e trash ha provocato una valanga di polemiche. A nessuno sembra andare a genio un format dal nome Boomerissima, ma novembre è ancora lontano e Rai ha modo di migliorare il tiro, trovando un titolo ben più accattivante per i telespettatori, soprattutto quelli delle nuove generazioni a cui il format è dedicato.