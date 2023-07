Alessia Marcuzzi parla di Stefano De Martino, poi cancella tutto: ecco cos’ha detto

Gossip TV

Messa ancora una volta in mezzo sui romurs relativi ad una crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi interviene sulla questione.

Giorni fa, dopo una foto in occasione della presentazione dei palinsesti Rai in cui erano immortalati insieme Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, si è riacceso il gossip sui due conduttori relativamente a un tradimento dell'ex ballerino con la conduttrice che nel 2020 sarebbe stata la causa della rottura con Belen Rodriguez.

Alessia Marcuzzi sbotta su De Martino ma poi cancella tutto

La foto in questione avrebbe - secondo quando hanno riferito i ben informati - infastidito particolarmente la showgirl argentina che a sua volta ha rimosso l'ultima immagine con Stefano pubblicata sul suo account Instagram. Ai tempi in cui era esploso il gossip smentirono sia De Martino che la Marcuzzi mentre Belen non si è mai espressa sulla questione ma sembra che non nutra affatto simpatia per la conduttrice di Boomerissima.

Dinnanzi ai tanti commenti dopo l'accaduto, la Marcuzzi ha deciso tuttavia di rompere il silenzio replicare ad un utente:

“E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film“.

Un commento durato pochi istanti perché poco dopo la conduttrice romana lo ha cancellato.

Ieri, Stefano ha condiviso uno scatto con la showgirl argentina e l'immagine ha rassicurato i fan della coppia. La crisi, semmai ci fosse stata, sarebbe già rientrata come testimonia la Ig Stories pubblicata dall'ex ballerino.

Queste le parole dell'esperto di gossip, Alessandro Rosica in occasione dell'immagine che ha immortalato De Martino e la Marcuzzi insieme:

"Belen ha rimosso la foto con De Martino. All'epoca ci fu un rottura tra Belen e Stefano dopo una scappatella, durata qualche mese, con Alessia Marcuzzi. A seguito di questo, Stefano ha dovuto far pace con una donna come po' digerire questo tradimento? Belen lo perdonò. Lo buttò fuori di casa ma poi lo ha perdonato. E che fai? De Martino si è ripresentato con la Marcuzzi, sorrisi, abbracci, effusioni e ovviamente Belen si è arrabbiata. Chi non si arrabbierebbe? Stefano all'epoca ha dovuto chiudere con Alessia. All'epoca la Marcuzzi tradì suo marito. Dopo il ritorno è anche vero che Belen e Stefano non sono mai tornati ufficialmente insieme...[...] Vi assicuro che Belen e Alessia Marcuzzi si odiano a morte, nonostante sia stati in molti a cercare di fargli fare pace."