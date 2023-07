Gossip TV

Alessia Marcuzzi, intervista a cuore a aperto: "Stefano De Martino? Mi proibiscono di parlare"

Pronta a tornare in onda con la seconda edizione di Boomerissima, Alessia Marcuzzi a La Repubblica, ha commentato per prima volta le indiscrezioni su un presunto flirt con il marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino e le sue scelte professionali che oggi l'hanno allontanata da Mediaset per approdare a Pizza Mazzini sulla seconda rete.