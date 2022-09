Gossip TV

Per il ritorno di Alessia Marcuzzi sul piccolo schermo si dovrà attendere.

Brutte notizie per Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana, dopo l'addio a Mediaset era pronta a tornare sul piccolo schermo al timone di Boomerissima, debuttando su Rai 2.

Alessia Marcuzzi, il nuovo show su Rai 2 slitta ancora: ecco perché

La data prevista per il nuovo format di piazza Mazzini era previsto per quest'autunno, ovvero il 22 novembre prossimo ma, stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Dagospia, l'esordio del nuovo programma sarebbe stato posticipato.

L’esordio sula seconda rete dell’ex timoniera de L’isola dei famosi e del Grande Fratello slitterebbe al 2023, secondo quanto riferito dal portale diretto da Roberto D’Agostino.

Ecco quanto riportato da Dagospia in proposito:

Problemi per Alessia Marcuzzi. La conduttrice deve fare i conti con una brutta notizia: il suo debutto su Rai2 slitta al 2023. Un passaggio annunciato in pompa magna, una delle poche novità in arrivo ma “Boomerissima“, questo il titolo del nuovo show, non andrà in onda martedì 22 novembre. La trasmissione slitterà al prossimo gennaio, nella medesima collocazione. Problemi, dicevamo, legati allo studio (si era pensato a Tivoli come location) ma anche qualche ragionamento sul fronte budget. Meglio aspettare gennaio…

Boomerissima metterà a confronto varie generazioni. Lo show si preannuncia particolarmente innovativo e e di grande intrattenimento per una vasta fetta di telespettatori. La Marcuzzi intervisterà i protagonisti in studio, per le città e un'abitazione privata. Al momento, il progetto è nei cantieri Rai ma per vederlo in onda, dovremmo aspettare il prossimo anno.