Alessia Marcuzzi e il bodyshaming per le sue gambe: "Da piccola me ne dicevano di tutti i colori"

Sembra impossibile, però, anche una showgirl bella come Alessia Marcuzzi ha ricevuto critiche per il suo corpo. In particolare, la conduttrice di Boomerissima si è lamentata di come tutti la prendessero in giro, da piccola, per un difetto delle sue gambe. Ecco cosa ha detto.

Considerata una delle showgirl più belle del panorama italiano, Alessia Marcuzzi ha raccontato al pubblico riunito per l'evento Bulli Stop Xmas Show promosso dall'associazione Bulli Stop di un suo difetto fisico per cui è stata presa in giro duramente da ragazzina.

Alessia Marcuzzi contro il bullismo: la sua testimonianza

Una delle sue più grandi fragilità, ha raccontato, e che le ha attirato le critiche e gli insulti quando era solo una ragazzina, sono le gambe storte. Alessia Marcuzzi ha raccontato come sul palco abbia la tendenza a incrociarle o a mettersi in posa in modo tale da non farle vedere. Non è un difetto fisico, è la sua conformazione, eppure, c'è chi per anni, soprattutto quando era adolescente, l'ha trasformato in qualcosa di cui vergognarsi e che le ha lasciato strischi anche da adulta.

Sul palco dell'evento romano, insieme a Katia Follesa, l'attrice ha mostrato il suo "difetto" per la prima volta:

"Non l'ho mai fatto, di solito accavallo le gambe o le allontano, questa sera è la prima volta"

Per tanti anni, ha rivelato, non ha voluto indossare le gonne, per evitare che si notassero le gambe a X: "Da piccola mi dicevano cose orribili, del tipo 'A Marcuzzi, in mezzo a quelle gambe ci passa un treno!'. Mi facevano sentire orribile", La svolta c'è stata durante un'edizione del Grande Fratello, durante la quale costruirono tutti i miei look intorno alle sue gambe e resero quel difetto il suo punto di forza. Dal palco di Bulli Xmas Stop Show la showgirl lancia un appello:

"A tutti quelli che sentono un disagio forte, voglio dire di far diventare questa insicurezza un punto di forza!"