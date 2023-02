Alessia Marcuzzi a Che Tempo Che Fa: gaffe in diretta e annuncio su Sanremo 2023

Gossip TV

Ospite ieri sera a Che Tempo Che Fa, Alessia Marcuzzi si è lasciata andare a una clamorosa gaffe e ha poi rivelato un annuncio importante per il Festival di Sanremo 2023. Vediamo cosa è successo.

Alessia Marcuzzi è stata ospite a Che Tempo Che Fa e ha rivelato che parteciperà al Festival di Sanremo 2023 e ha inavvertitamente fatto una gaffe in diretta.

Alessia Marcuzzi svela la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023

La showgirl e conduttrice è stata ospite da Fabio Fazio e ha raccontato che dopo lo scherzo di Fiorello a Viva Rai 2! il suo numero di telefono è stato condiviso sui social per sbaglio e lei si è ritrovata con diversi messaggi da parte di persone sconosciute. Per fortuna erano tutti messaggi molto carini e affettuosi e addirittura è stata invitata in un gruppo per l'addio al celibato.

Pur avendo rifiutato di partecipare, la conduttrice ha svelato in diretta nel programma che avrebbe partecipato al matrimonio della coppia, ma nel farlo ha inavvertitamente svelato la sorpresa! Inoltre, ha raccontato che quest'anno affiancherà Fiorello nel suo DopoFestival, in una parentesi che andrà in tv dopo la kermesse canora. Da martedì 7 febbraio al 10 febbraio affiancherà Fiorello nello show di Viva Rai 2...Viva Sanremo! in diretta su Rai 1 subito dopo il Festival.

Al momento, Alessia Marcuzzi è impegnata nella conduzione di Boomerissima, programma di Rai2, in cui si scontrano boomers e millennials. Il programma, nonostante i numeri non altissimi, è stata rinnovata per altri episodi ed proseguirà fino a marzo, dopo la parentesi sanremese.