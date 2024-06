"Alessandro Cattelan è incapace, non è bello, non è intelligente e non fa ridere" l'attacco furioso di Fabrizio Corona

Gossip TV

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ospite di Homyatol su Twitch, ha fatto a pezzi Alessandro Cattelan e il ultimo show, "Da vicino nessuno è normale".

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ospite di Homyatol su Twitch, ha fatto a pezzi Alessandro Cattelan e il ultimo show, "Da vicino nessuno è normale".

Dopo aver attaccato duramente Vladimir Luxuria personalmente e professionalmente, l'imprenditore siciliano ha demolito Cattelan con il quale non non sembra mai esserci stata molta simpatia da parte del fidanzato di Sara Barbieri, incinta del secondogenito di Corona, dopo Carlos Maria nato dalla relazione con Nina Moric.

Fabrizio Corona demolisce Alessandro Cattelan "E' incapace"

Cattelan, classe 1980, originario di Tortona, è conosciuto principalmente per il suo lavoro come presentatore di programmi di intrattenimento e musica.Ha iniziato la sua carriera nei primi anni 2000, lavorando come VJ per il canale musicale MTV Italia. Qui poi condotto diversi programmi di successo, tra cui "Most Wanted" e "Total Request Live (TRL)", diventando uno dei volti più popolari del canale. Dopo l'esperienza con MTV, Alessandro Cattelan ha ampliato la sua carriera lavorando per altre reti televisive. Uno dei suoi ruoli più noti è stato quello di presentatore di "X Factor Italia", talent show musicale di grande successo, che ha condotto dal 2011 al 2020. Un anno dopo ha debuttato in Rai con lo show intitolato "Da Grande" per poi tornare sulla seconda rete con "Stasera c'è Cattelan" e poche settimane fa ha concluso un altro show sempre sulla seconda rete, "Da vicino nessuno è normale" andato in onda per tre puntate. Proprio questo ultimo programma sembra forse aver deluso le aspettative degli ascolti ma nonostante ciò, Cattelan sembra sia ad un passo dalla conduzione di Sanremo Giovani e del Dopofestival.

Secondo Corona, il giovane conduttore collezionerebbe flop e non sarebbe "né simpatico, né bello, né intelligente":

“Avete visto la trasmissione di Alessandro Cattelan? Sì è un programma del caz*o, che fanno condurre a questo incapace e non si capisce il motivo, Guardate che è uno show che costa 500.000 euro a puntata . Volevo capire come mai questo ragazzo continua ad essere considerato un conduttore da prima serata, gli affidano programmi da un sacco di soldi ed è uno che non è capace a fare nulla. Attacco? Dico quello che penso. Non è simpatico, non è bello, non è intelligente, non fa ridere, fa programmi brutti, fa flop su Rai Due, fa flop su Rai Uno, fa flop su Netflix"

"Stefano De Martino con programmi del cavolo triplica Cattelan, uno fa il 4% e uno il 13% di share.Cattelan è peggio di Fazio, quello con la famiglia del Mulino Bianco, com’era Fedez con Chiara”