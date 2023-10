Alessandro Basciano, la presunta amante lo attacca dopo la sua intervista a Verissimo

Gossip TV

Dopo l’intervista di Alessandro Basciano a Verissimo, sono arrivate le parole di Luzma Cabello, la donna che sarebbe stata indicata come la sua presunta amante nel corso della relazione dell'ex gieffino con Sophie Codegoni.

Intervista Basciano, parla la presunta amante e si schierano altri volti noti del piccolo schermo

"Rimango reale in mezzo a tanta falsità. Come dice Sfera; come i tuoi gioielli tutti fake, eh-ehi, tutti fake, tutti fake, eh-ehi" ha scritto la Cabello su Instagram. Una chiara ed eloquente risposta alle dichiarazioni di Basciano dopo il faccia a faccia con Silvia Toffanin. Il popolo del web si è in parte ricreduto dopo l'intervista all'ex gieffino che è apparso davvero provato e scosso. A tanti altri, tuttavia, Alessandro continua a non convincere dando valore solo alla versione di Sophie. Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, in merito alle parole di Basciano ha scritto: Sei credibile come quando corteggiavi a Uomini e Donne una ragazza di cui non ti interessava manco l’alluce del piede sinistro."

Anche l'ex dama del trono over del dating show, Ursula Bennardo ha affermato di non credere alle parole di Basciano.

"Prossimo futuro da attore! Azz, che sceneggiatura e sceneggiata…Nonostante ciò non credo ad una parola né ad una lacrima…Anzi alle lacrime si, ma solo perché c’è gente che lo sta disprezzando…!"

“La sua intervista era mirata a distruggere la mia immagine di uomo, padre e compagno. Sono ancora innamorato di lei. Andrei sotto casa sua ma non mi dà il permesso di farlo. Sto male, ho perso 9 chili in due mesi. Amo lei, la mia bambina e la mia cagnolina. Sto prendendo le gocce per dormire la notte perché non ci riesco“, queste parte delle dichiarazioni di Basciano a Verissimo dopo l'intervista di Sophie Codegoni la scorsa settimana. Oggi, domenica 22 ottobre, l'ex tronista e l'ex gieffina della sesta edizone del Gf Vip, tornerà nel salotto di Silvia Toffanin per commentare l'intervista del suo ex fidanzato e padre di sua figlia, Celine Blue.