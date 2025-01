Gossip TV

Alessandro Basciano in Tribunale per l’udienza per le accuse di stalking nei confronti di Sophie Codegoni

di Anita Nurzia 21 gennaio 2025 1

In aula, Basciano ha negato nuovamente ogni accusa. Ai cronisti ha dichiarato: "Atti persecutori non ci sono stati prima e non ci saranno neanche dopo".