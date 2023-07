Alessandra Mastronardi si sposa: il commento di Elena Sofia Ricci lascia tutti a bocca aperta!

Gossip TV

Alessandra Mastronardi è convolata a nozze qualche giorno fa e sotto il post pubblicato per celebrare l'evento, Elena Sofia Ricci ha detto la sua, lasciando tutti a bocca aperta. Ecco cosa ha detto!

La romantica storia d'amore tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino ha avuto una conclusione - anzi, un inizio - degno di una favola: dopo essersi conosciuti e innamorati per la prima volta a 17 anni, i due si sono separati per molti anni. A distanza di tempo, il destino li ha fatti ricongiungere e l'attrice e l'odontoiatra hanno compreso di essere fatti l'uno per l'altra. L'amore li ha spinti a celebrare il matrimonio in una splendida cerimonia nella cornice di Anacapri, con 150 invitati.

Alessandra Mastronardi si sposa: arriva il commento di Elena Sofia Ricci

Le foto della cerimonia sono state pubblicate in esclusiva su Chi e hanno già fatto il giro del web. In ognuna di esse si può vedere l'amore che i due novelli sposi hanno l'uno per l'altra. Con indosso degli splendidi abiti della collezione Armani Privè, Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino hanno deciso di pronunciare il loro sì alla presenza dei più cari amici e delle famiglie.

L'attrice ha poi pubblicato un dolce post con alcuni degli scatti della serata e a corredo delle foto ha scritto:

"L'amore vince tutto, anche il tempo e lo spazio. Io e te"

Il post, apparso sul suo profilo Instagram, è stato inondato di messaggi d'amore e di auguri da parte di diversi esponenti del mondo dello spettacolo. Tra questi, non è passato inosservato il commento di Elena Sofia Ricci, che ha lasciato tutti stupiti. L'attrice e Mastronardi hanno diviso la scena nella fiction di Canale 5 I Cesaroni, dove interpretavano una coppia madre-figlia, Lucia ed Eva. I fan della serie hanno esultato quando hanno visto che anche la "madre televisiva" dell'attrice ha voluto omaggiare la coppia con un divertente commento:

"Oddio, ma che davvero? Ora va a finire che divento pure nonna. Auguri Amore!"