Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati: tutto sulla cerimonia della showgirl!

Ieri, sabato 17 giugno, Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno coronato il loro sogno d'amore. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia!

Ieri, sabato 17 giugno, Alena Seredova e il compagno Alessandro Nasi hanno coronato il loro sogno d'amore, unendosi in matrimonio nella cornice di Noto, in Sicilia, con tutti gli amici e le persone più care.

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati!

La showgirl serba e il manager hanno deciso di sposarsi e sono convolati a nozze ieri, sabato 17 giungo, a Noto. Gli sposi sono arrivati insieme, in una 500 d'epoca verde acqua. La coppia è tale dal 2014 e nel 2020 ha accolto la piccola Vivienne Charlotte. La data del matrimonio è stata svelata in esclusiva da Chi e sui social la modella ha condiviso tutti i momenti più importanti della cerimonia e degli attimi precedenti, come l'addio al nubilato organizzato con le amiche a Napoli, lo scorso weekend.

L'evento e la cerimonia sono stati organizzati dalla wedding planner Alessandra Grillo, già dietro il matrimonio dei Ferragnez:

"Alessandra ci aveva proposto una decina di location, ma questo posto meraviglioso [Noto], dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche delle sorpresa: ci regalerà la sensazioni di una prima volta."

Le foto dell'evento sono state condivise sui social dagli invitati alle nozze e dagli sposi, felici e sorridenti di questo lieto evento. La coppia, insieme alla piccola Vivienne e ai figli nati dal precedente matrimonio di Seredova, Louis Thomas e David Lee, partiranno per la luna di miele a breve, ma tutti insieme , come una famiglia, decidendo di non rispettare l'usanza che solo gli sposi vadano in viaggio.