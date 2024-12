Alberto Angela torna a Natale con ''Stanotte a Roma'', ecco cosa ha rivelato il divulgatore scientifico più amato

Gossip TV

Il giorno di Natale, su Rai 1, andrà in onda lo speciale "Stanotte a Roma" di Alberto Angela, dopo il successo straordinario di quello dedicato a Pompei lo scorso maggio. Ecco cosa ha svelato il presentatore.

Natale è alle porte e Alberto Angela si prepara a modo suo. Il divulgatore scientifico più amato della televisione italiana torna in prima serata su Rai 1 il 25 dicembre con un nuovo speciale, dopo lo straordinario successo di quello dedicato a Pompei andato in onda lo scorso maggio. Stanotte a Roma è un inno alla Capitale e alla sua bellezza eterna, raccontata da Angela che svela come è vivere la Città Eterna in piena notte, quando tutti dormono e la sua magnificenza è tutta per te.

Alberto Angela torna in prima serata su Rai 1

Lui è il divulgatore scientifico più amato di tutta Italia, in grado di avvicinare alla cultura e all’arte milioni di spettatori di tutte le fasce d’età: stiamo parlando ovviamente di Alberto Angela, che porta sul piccolo schermo sempre prodotti eccezionali e accolti magnificamente dal pubblico. Dopo il successo dello speciale dedicato a Pompei, andato in onda a maggio 2024, Angela torna in prima serata su Rai 1 con Stanotte a Roma, uno speciale dedicato alla Capitale e alla sua bellezza, alla storia che si respira in ogni angolo tra fratture tra presente e passato. Come per tutti i suoi format più recenti, Alberto ha girato il suo speciale nel cuore della notte e ha spiegato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni che questa è diventata una consuetudine dopo essere stata un’esigenza, dal momento che per girare in particolare nei musei e nei siti storici c’era bisogno di quiete e dell’assenza totale dei turisti. Certo, questo porta anche a qualche imprevisto inaspettato non solo affrontare orari che solitamente portano a stanchezza estrema e poca attenzione, come quando a piazza Navona, Angela e la sua troupe hanno dovuto avere a che fare con un clima rigido e un inaspettato vento freddo e umido che l’ha gelati fino alle ossa.

“Io a Roma ci sono arrivato a 6 anni. La amo, mi piace molto viverci. Ha la bellezza eterna di un mondo che sembra fatto per stupirti. Sulle sua strade, nei suoi muri è intrappolata tanta vita quotidiana del passato di quasi 3mila anni di storia. Mi sono sempre sentito fortunato di poter vivere qui […] Negli anni l’ho vista cambiare. Oggi piazza Mancini è un enorme parcheggio con dei giardinetti, ma quando avevo 15 anni lì ci giocavo a baseball e quando facevi un fuoricampo la palla dovevi andarla a recuperare sul Lungotevere”.

Insomma, Roma è la città di Alberto (sebbene lui sia nato a Parigi) e non può che essere soddisfatto del lavoro per presentare a tutto il pubblico di Italia la sua grande bellezza. Negli anni, Angela si è messo alla prova con sfide estreme come girare un documentario in Antartide a meno 70 gradi ma non solo, come ha svelato ancora ridendo per questo episodio, in realtà molto pericoloso:

“Eravamo alle Hawaii in un campo di lava freddo. Parlando e camminando, ho messo il piede su un pezzo di lava ancora caldo e la mia scarpa ha preso fuoco ma io non me ne sono accorto, perché c’era un vento freddo che non mi faceva sentire il calore. L’operatore ha visto che il mio piede prendeva fuoco, ha urlato ed è corso verso di me per spegnere la scarpa. Ho ancora il prezzo di lava con l’impronta!”.

Insomma, gli imprevisti non mancano mai. Ma cosa vedremo in Stanotte a Roma? Angela ci porterà a scoprire come l’arte si mescola alla storia come nel Palazzo Doria Pamphilj, poi la Bocca della Verità, il Colosseo e tanto altro. Il divulgatore scientifico ci aspetta in prima serata su Rai 1 il prossimo 25 dicembre.