Al Bano pronto per Io Canto Generation: ecco il suo segreto come Giudice

Al Bano commenta il suo ruolo di giudice di Io Canto Generation, il programma che sta per debuttare con Gerry Scotti al timone della conduzione.

Dopo 10 anni, Mediaset ha deciso di riproporre uno dei format più amati dal pubblico, chiamando Gerry Scotti ad essere presentatore di Io Canto Generation. Al fianco del conduttore quattro giudici d’eccezione tra cui Al Bano: ecco cosa ha raccontato il Leone di Cellino San Marco sul nuovo progetto televisivo che lo vedrà protagonista.

Al Bano giudice di Io Canto Generation

Nuova avventura televisiva per Al Bano che, giunto all’età di ottant’anni è ancora uno dei cantanti più importanti del panorama italiano con la sua voce inconfondibile e le canzoni più famose, cantante da grandi e piccini anche fuori dai confini del Paese. Al Bano, che ha preso posizione contro Damiano dei Maneskin, sarà uno dei quattro giudici di Io Canto Generation insieme a Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola. Per il cantante non è la prima volta in questo ruolo, avendolo già ricoperto in The Voice Senior, ma questa volta dovrà fare ancora più attenzione avendo a che fare con ragazzi giovani e con i loro sogni.

"Con i ragazzi dobbiamo essere sereni e sinceri: far capire loro che la vita è sempre una corsa verso qualche cosa e che gli altri ti giudicano […] Si incoraggiano insegnando quelle cose che serviranno per il futuro. Un giorno le capiranno meglio di quanto non le capiscono adesso”, ha ammesso il Leone di Cellino San Marco a TV Sorrisi e Canzoni.

In quanto artista e padre, Al Bano non è nuovo a questo mondo e sa che i ragazzi vanno fatti sperimentare, così come lui ha fatto cin i suoi figli, senza mai impedire loro di fare questa carriera anche quando magari avrebbe sperato in altro. “Ho sempre lasciato loro la libertà di scelta, non li ho spinti né li ho scoraggiati. Ho lasciato nelle loro mani a decisone finale, e da padre mi sembra giusto. Cristèl ha prodotto un bellissimo album, prima di lei c’è stato Yari, che ha continuato a farlo, e pure Jasmine si diverte. Un figlio, stando sempre accanto al genitore, è naturale voglia fare lo stesso mestiere. La mia reazione è sempre positiva”.

Io Canto Generation si prepara a tornare su Canale 5 in prima serata con Gerry Scotti al timone della conduzione, così come era dieci anni fa quando andò in onda l’ultima edizione. Questa volta i bambini saranno ragazzi, ma i loro sogni saranno ugualmente emozionanti e le loro voci vibranti.