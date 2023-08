Al Bano, ''È arrivato il mio turno'': la confessione shock del cantante

Gossip TV

Il Leone di Cellino San marco ripercorre uno dei momenti più difficili della sua vita, quando la diagnosi di un terribile male lo ha fatto vacillare.

Recentemente finito al centro dei pettegolezzi per essersi arrampicato ad una impalcatura nel corso di un concerto che lo ha visto protagonista, sfiondando l’età e le leggi di gravità, Al Bano è tornato a parlare di uno dei capitoli più bui della sua vita che, ad oggi, è riuscito a chiudere in modo definitivo. Ecco la confessione del cantante.

Al Bano racconta la lotta al Tumore alla Prostata

Il Leone di Cellino San Marco è inarrestabile e lo dimostrano alcuni video che lo ritraggono come, simulando un uomo ragno qualcuno, si arrampica senza sforza ad un’impalcatura in metallo durante un concerto, lasciando completamente attoniti i presenti. Al Bano è un uomo d’acciaio e non solo per la sua voce unica, squillante e potente, che ancora oggi arriva ad un’estensione vocale da brividi. Il cantante, infatti, è anche un uomo coraggioso nel privato come quando nel 2011 dovette affrontare la diagnosi di tumore al pancreas.

Come ricorda nell’ultima intervista concessa a Di Più, la diagnosi fu sconvolgente e lo potrò a pensare: “E’ arrivato il mio turno”. Ad oggi, fortunatamente, Al Bano gode di perfetta salute e il tumore è solo un brutto ricordo, una lotta che ha vinto e che lo ha portato ad essere una persona ancora più consapevole. Mentre sul web si diffondono nuovi pettegolezzi sulla storia d’amore con Loredana Lecciso, sebbene la coppia sia spesso oggetto di gossip infondati su crisi e crisette, Al Bano si è detto felice per l’approvazione sulla Legge che accorda l’oblio oncologico recentemente varata a Montecitorio. "Dopo dieci anni, un paziente che ha avuto il cancro ha la stessa possibilità di morire di un paziente che il cancro non lo ha mai avuto, anzi: con tutti i controlli che facciamo, anche meno probabilità e questo sono i medici a dirlo, non di certo io che faccio il cantante”, ha ammesso Carrisi, che ha parlato malissimo di Selvaggia Lucarelli.

Nel frattempo i riflettori sono tutti puntati sui nuovi progetti del cantante, dove lo vedremo prossimamente dopo l’addio a The Voice Senior e dopo le serate dedicate ai suoi 80 anni andate in onda su Mediaset?