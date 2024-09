Affari Tuoi, Gerry Scotti su Stefano De Martino: "Ce l'ha già fatta!"

Stefano De Martino è l'uomo del momento: Rai gli ha affidato la conduzione di Affari Tuoi, dopo l'addio di Amadeus, e su di lui non sono mancati i commenti e le opinioni di diversi personaggi del mondo dello spettacolo, come Gerry Scotti. Il conduttore è tornato in tv con La Ruota della Fortuna e ha detto cosa pensa dell'ex allievo di Amici.

Al settimanale Gente, Gerry Scotti ha voluto dare la sua opinione sulla nuovo conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino: l'ex allievo di Amici, dopo aver condotto Bar Stella e Stasera tutto è possibile ha ricevuto l'arduo compito di andare in onda con la nuova edizione del game show reso famoso da Amadeus. Su di lui, Gerry Scotti ha dichiarato che il successo di De Martino deriva tutto anche dalla sua formazione come ballerino:

Purtroppo, sul conduttore di Affari Tuoi non sono mancate le critiche. Tra i suoi principali detrattori c'è anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha, infatti, stroncato la conduzione di De Martino e ha dichiarato che il quiz show è un genere televisivo molto complesso, che richiede un'esperienza e una capacità di gestire il programma che l'ex ballerino non ha ancora del tutto acquisito:

Stefano De Martino ad Affari Tuoi non funziona del tutto. Anche se la camicia bianca con il cravattino lo fa sembrare impeccabile e mette in risalto le sue spalle, queste stesse spalle sembrano ancora troppo piccole per reggere il peso di questo programma. Almeno per ora. Potremmo dire, prendendo spunto dal format di Affari Tuoi, che la Rai, affidando il suo preserale di punta a Stefano De Martino, ha deciso di acquistare il conduttore un po' a scatola chiusa. Non perché De Martino non avesse mai fatto il conduttore, ma perché presentare un quiz show non è così semplice come potrebbe sembrare"